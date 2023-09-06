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Германия поставила Киеву снаряды для ЗСУ и грузовики - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:19 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/postavki-1894423999.html
Германия поставила Киеву снаряды для ЗСУ и грузовики
Германия поставила Киеву снаряды для ЗСУ и грузовики - РИА Новости, 06.09.2023
Германия поставила Киеву снаряды для ЗСУ и грузовики
Германия за прошедшую неделю поставила Украине более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T01:19
2023-09-06T01:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
нато
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Германия за прошедшую неделю поставила Украине более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где каждую неделю или чаще публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка чуть более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных автомобиля, мостоукладчик Biber, 4 тягача HX81 с 4 полуприцепами, 32 грузовика Zetros, 26 880 патронов калибра 40 миллиметров, около 9 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 20 тысяч тактических очков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230905/postavki-1894290510.html
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в мире, украина, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, НАТО
Германия поставила Киеву снаряды для ЗСУ и грузовики

МО ФРГ: Берлин поставил Киеву свыше 10 тысяч снарядов для ЗСУ и 32 грузовика

CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling / Германская самоходная зенитная установка Gepard
Германская самоходная зенитная установка Gepard - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
CC BY-SA 3.0 / Hans-Hermann Bühling /
Германская самоходная зенитная установка Gepard. Архивное фото
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БЕРЛИН, 6 сен - РИА Новости. Германия за прошедшую неделю поставила Украине более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, 32 грузовых и четыре бронированных автомобиля, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.
В обновленном списке, где каждую неделю или чаще публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка чуть более 10 тысяч снарядов для зенитной самоходной установки Gepard, четыре бронированных автомобиля, мостоукладчик Biber, 4 тягача HX81 с 4 полуприцепами, 32 грузовика Zetros, 26 880 патронов калибра 40 миллиметров, около 9 миллионов единиц боеприпасов для стрелкового оружия и 20 тысяч тактических очков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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