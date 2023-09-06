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США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.09.2023
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22:10 06.09.2023 (обновлено: 22:19 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/pomosch-1894640528.html
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен - РИА Новости, 06.09.2023
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:10
2023-09-06T22:19
в мире
украина
россия
сша
сергей лавров
нато
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды. &quot;Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму 1 миллиард долларов. Это включает 665 миллионов долларов новой военной помощи и гражданского содействия в сфере безопасности&quot;, - сказал Блинкен на пресс-конференции с украинским коллегой.Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230906/snaryady-1894635479.html
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в мире, украина, россия, сша, сергей лавров, нато, энтони блинкен
В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, НАТО, Энтони Блинкен
США выделят Украине помощь на миллиард долларов, заявил Блинкен

Блинкен: США предоставят Украине дополнительную помощь на миллиард долларов

© AP Photo / Pool Photo/Brendan SmialowskiГоссекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Pool Photo/Brendan Smialowski
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе визита в Киев, что США предоставят Украине дополнительную помощь в 1 миллиард долларов, в том числе 665 миллионов - на военные нужды.
«

"Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы объявляем о новой помощи на сумму 1 миллиард долларов. Это включает 665 миллионов долларов новой военной помощи и гражданского содействия в сфере безопасности", - сказал Блинкен на пресс-конференции с украинским коллегой.

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Госдепартамент пояснил, что сумма включает очередную поставку вооружений и боеприпасов из имеющихся у Пентагона на 175 миллионов долларов и еще 100 миллионов долларов - на новые закупки в "поддержку долгосрочных военных потребностей" Украины. США также выделяют 90,5 миллиона долларов на содействие в "гуманитарном разминировании", 300 миллионов – на поддержку правоохранительных структур.
На гражданскую гуманитарную помощь, включая обеспечение населения продовольствием, водой и кровом, пойдут 206 миллионов долларов, еще 203 миллиона будут направлены на содействие институциональным реформам. США также передают Украине 5,4 миллиона долларов, конфискованных у российских предпринимателей, для использования в целях реинтеграции и реабилитации ветеранов боевых действий.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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