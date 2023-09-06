https://ria.ru/20230906/pomosch-1894607998.html

Зеленский заявил, что Дания готовит новый пакет военной помощи Украине

Зеленский заявил, что Дания готовит новый пакет военной помощи Украине - РИА Новости, 06.09.2023

Зеленский заявил, что Дания готовит новый пакет военной помощи Украине

Владимир Зеленский в среду заявил, что Дания готовит новый пакет военной помощи Украине. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:47

2023-09-06T18:47

2023-09-06T18:47

в мире

украина

владимир зеленский

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сергей лавров

метте фредериксен

верховная рада украины

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Владимир Зеленский в среду заявил, что Дания готовит новый пакет военной помощи Украине. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в среду прибыла в Киев, где выступила в Верховной раде. Перед этим она встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, также посетившим Украину. "Визит премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен важен для Украины... Как обычно наши содержательные, максимально конкретные переговоры. Новый оборонный пакет, это уже 12-й, который готовится на этот месяц", - написал Зеленский в своем Telegram-канале. По словам Зеленского, с премьером Дании также обсуждалась ситуация на поле боя, безопасность украинских портов. Ранее Дания и Нидерланды первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230906/snaryady-1894595778.html

https://ria.ru/20230906/ukraina-1894604094.html

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в мире, украина, владимир зеленский, дания, россия, сергей лавров, метте фредериксен, верховная рада украины, нато, министерство обороны сша, f-16