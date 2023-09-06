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Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать" - РИА Новости, 06.09.2023
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23:42 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pomilovanie-1894647732.html
Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать"
Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать" - РИА Новости, 06.09.2023
Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать"
Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T23:42
2023-09-06T23:42
в мире
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. В среду на сайте американского журналиста Хью Хьюитта было опубликовано интервью Трампа. В частности, журналист спросил, согласится ли экс-президент на сделку с прокурорами, если те пообещают ему, что все обвинения "исчезнут" в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. "Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", - ответил Трамп. При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
https://ria.ru/20230906/tramp-1894627746.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать"

Трамп не исключил, что его помилуют, если он выйдет из президентской гонки

© AP Photo / Charles KrupaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Charles Krupa
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.
В среду на сайте американского журналиста Хью Хьюитта было опубликовано интервью Трампа. В частности, журналист спросил, согласится ли экс-президент на сделку с прокурорами, если те пообещают ему, что все обвинения "исчезнут" в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики.
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"Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", - ответил Трамп.
При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения.
Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.
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