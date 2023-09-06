https://ria.ru/20230906/pomilovanie-1894647732.html

Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать"

Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать" - РИА Новости, 06.09.2023

Трамп назвал условие, при котором его могут "помиловать"

Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:42

2023-09-06T23:42

2023-09-06T23:42

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не исключил, что ему могут предложить снять все обвинения в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. В среду на сайте американского журналиста Хью Хьюитта было опубликовано интервью Трампа. В частности, журналист спросил, согласится ли экс-президент на сделку с прокурорами, если те пообещают ему, что все обвинения "исчезнут" в обмен на выход из президентской гонки и уход из политики. "Думаю, они бы так и сделали. Я думаю, они бы сделали это прямо сейчас... Я думаю, они бы заключили эту сделку прямо сейчас", - ответил Трамп. При этом он добавил, что у него нет никакого интереса соглашаться на подобные предложения. Трампу предъявлено в общей сложности 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел, которые политик-республиканец называет попыткой демократического истеблишмента помешать ему вернуться в Белый дом. Самые тяжелые статьи грозят Трампу 20 годами лишения свободы. Если наказание будет определяться методом сложения сроков, то он может быть осужден на несколько столетий в тюрьме. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет заключения.

https://ria.ru/20230906/tramp-1894627746.html

https://ria.ru/20230904/tramp-1894149348.html

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в мире, сша, дональд трамп