https://ria.ru/20230906/politizatsiya-1894648060.html

Россия призвала Молдавию не политизировать взаимодействие в энергетике

Россия призвала Молдавию не политизировать взаимодействие в энергетике - РИА Новости, 06.09.2023

Россия призвала Молдавию не политизировать взаимодействие в энергетике

Россия призывает официальный Кишинев проявить ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T23:49

2023-09-06T23:49

2023-09-06T23:56

экономика

молдавия

мария захарова

газпром

молдовагаз

россия

кишинев

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия призывает официальный Кишинев проявить ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в среду министр энергетики республики Виктор Парликов огласил итоги аудита исторического долга "Молдовагаз" перед "Газпромом", заявив, что он составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года. Из этой суммы 276 миллионов не подтверждены документально ни "Молдовагаз", ни "Газпромом", еще 400 миллионов долларов не подлежат взысканию - у них истек срок давности. В связи с этим правительство Молдавии предлагает выплатить "Газпрому" лишь сумму в 8,6 миллиона долларов, а остальное оспорить в суде. "Газпром" же сообщил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права. "ПАО "Газпром" на протяжении десятилетий является надежным поставщиком энергоресурсов. Призываем официальный Кишинев проявить аналогичный ответственный подход к выполнению своих обязательств, а также воздержаться от политизации практических вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе в энергетической сфере", - говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ. Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля. В Молдавии действует режим ЧП, объявленный в том числе из-за энергетического кризиса на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием энергоресурсов. С декабря прошлого года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Тарифы на газ в Молдавии выросли в 2022 году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза.

https://ria.ru/20230906/dengi-1894636084.html

https://ria.ru/20230906/gazprom-1894459238.html

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экономика, молдавия, мария захарова, газпром, молдовагаз, россия, кишинев