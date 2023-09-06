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Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 06.09.2023
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12:48 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894497149.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 06.09.2023
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города
Переменная облачность без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве на День города 9-10 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:48
2023-09-06T12:48
погода
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве на День города 9-10 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в субботу и воскресенье инициатива будет принадлежать периферии антициклона, поэтому будет переменная облачность или облачно с прояснениями. "Все равно идеальной солнечной погоды не будет, но осадки маловероятны. В ночные часы в субботу ожидается плюс 4-9 градусов, в Московской области - плюс 6-8, а днём - плюс 17-19 в столице и 15-20 в Подмосковье", - рассказал собеседник агентства. Синоптик также отметил, что в воскресенье чуть потеплеет: под утро в Москве будет плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11, а днем столбики термометров устремятся к 20 градусной отметке. "В Москве будет плюс 19-21 градусов и в области - плюс 17-22 градуса. Ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду", - сообщил Тишковец.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
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погода, москва, евгений тишковец
Погода, Москва, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города

В Москве на День города ожидается переменная облачность и до плюс 21 градуса

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУличное украшение ко Дню города на Тверской улице в Москве
Уличное украшение ко Дню города на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Уличное украшение ко Дню города на Тверской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве на День города 9-10 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик пояснил, что в субботу и воскресенье инициатива будет принадлежать периферии антициклона, поэтому будет переменная облачность или облачно с прояснениями.
"Все равно идеальной солнечной погоды не будет, но осадки маловероятны. В ночные часы в субботу ожидается плюс 4-9 градусов, в Московской области - плюс 6-8, а днём - плюс 17-19 в столице и 15-20 в Подмосковье", - рассказал собеседник агентства.
Синоптик также отметил, что в воскресенье чуть потеплеет: под утро в Москве будет плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11, а днем столбики термометров устремятся к 20 градусной отметке.
"В Москве будет плюс 19-21 градусов и в области - плюс 17-22 градуса. Ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду", - сообщил Тишковец.
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ПогодаМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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