https://ria.ru/20230906/pogoda-1894497149.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города

Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города - РИА Новости, 06.09.2023

Синоптик рассказал о погоде в Москве на День города

Переменная облачность без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве на День города 9-10 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:48

2023-09-06T12:48

2023-09-06T12:48

погода

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Переменная облачность без осадков и до плюс 21 градуса ожидается в Москве на День города 9-10 сентября, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик пояснил, что в субботу и воскресенье инициатива будет принадлежать периферии антициклона, поэтому будет переменная облачность или облачно с прояснениями. "Все равно идеальной солнечной погоды не будет, но осадки маловероятны. В ночные часы в субботу ожидается плюс 4-9 градусов, в Московской области - плюс 6-8, а днём - плюс 17-19 в столице и 15-20 в Подмосковье", - рассказал собеседник агентства. Синоптик также отметил, что в воскресенье чуть потеплеет: под утро в Москве будет плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11, а днем столбики термометров устремятся к 20 градусной отметке. "В Москве будет плюс 19-21 градусов и в области - плюс 17-22 градуса. Ветер будет дуть северный 2-7 метров в секунду", - сообщил Тишковец.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, евгений тишковец