https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
Москвичам пообещали долгое бабье лето
Москвичам пообещали долгое бабье лето - РИА Новости, 06.09.2023
Москвичам пообещали долгое бабье лето
Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:34
москва
погода
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильная устойчивая состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроиться, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве плюс 8-13 градусов, а днем плюс 18-23 градуса", - заявил синоптик.Специалист добавил, что в столицу придет хорошее летнее тепло."Это будет великолепное, просто превосходное бабье лето, причем достаточно длинное. Еще раз повторюсь, что 7-9 суток - это для бабьего лета много, может до 10 суток продлиться даже. Обычно считается, что бабье лето 5 дней было, а потом испортилась погода, значит все, оно состоялось. А тут речь идет о 7-10 сутках. Так что да, погода будет радовать", - подчеркнул Тишковец.
https://realty.ria.ru/20230901/zima-1892853128.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, погода
Москвичам пообещали долгое бабье лето
Бабье лето продлится в Москве с 12 по 21 сентября
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильная устойчивая состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроиться, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве
плюс 8-13 градусов, а днем плюс 18-23 градуса", - заявил синоптик.
Специалист добавил, что в столицу придет хорошее летнее тепло.
"Это будет великолепное, просто превосходное бабье лето, причем достаточно длинное. Еще раз повторюсь, что 7-9 суток - это для бабьего лета много, может до 10 суток продлиться даже. Обычно считается, что бабье лето 5 дней было, а потом испортилась погода, значит все, оно состоялось. А тут речь идет о 7-10 сутках. Так что да, погода будет радовать", - подчеркнул Тишковец.
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