https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

Москвичам пообещали долгое бабье лето

Москвичам пообещали долгое бабье лето - РИА Новости, 06.09.2023

Москвичам пообещали долгое бабье лето

Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:34

москва

погода

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Классическое бабье лето ждет жителей Москвы с 12 по 21 сентября, дождей и осадков не будет, а температура может достигнуть плюс 23 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."С 12 до 21 сентября нас ждет классическое бабье лето. Тут уже без перерывов на кратковременный дождь или ухудшение осадков. Здесь установится стабильная устойчивая состояние атмосферы, которое будет определяться антициклоном. Солнечно, без осадков, ветер в основном на южную тягу перестроиться, ну и температурный режим будет колебаться ночами в Москве плюс 8-13 градусов, а днем плюс 18-23 градуса", - заявил синоптик.Специалист добавил, что в столицу придет хорошее летнее тепло."Это будет великолепное, просто превосходное бабье лето, причем достаточно длинное. Еще раз повторюсь, что 7-9 суток - это для бабьего лета много, может до 10 суток продлиться даже. Обычно считается, что бабье лето 5 дней было, а потом испортилась погода, значит все, оно состоялось. А тут речь идет о 7-10 сутках. Так что да, погода будет радовать", - подчеркнул Тишковец.

https://realty.ria.ru/20230901/zima-1892853128.html

москва

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода