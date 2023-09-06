Рейтинг@Mail.ru
Москвичам пообещали возвращение летней погоды - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:21 06.09.2023 (обновлено: 03:33 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Москвичам пообещали возвращение летней погоды - РИА Новости, 06.09.2023
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:21
2023-09-06T03:33
общество
москва
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_308735af70d438c5b9b4eea78b8a6d48.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. &quot;В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая&quot;, — сказал Вильфанд.Синоптик пояснил, что такой температурный фон связан с устойчивым антициклоном, который сейчас определяет погоду в столице. По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра вернется к 20-градусным значениям.
https://ria.ru/20230905/pogoda-1894304950.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816129124_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8136258cd5e7c882863c4a086504653f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали возвращение летней погоды

Вильфанд: на следующей неделе в Москву может вернуться летняя погода

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПарк Зарядье
Парк Зарядье - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Парк Зарядье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«

"В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая", — сказал Вильфанд.

Синоптик пояснил, что такой температурный фон связан с устойчивым антициклоном, который сейчас определяет погоду в столице.
По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра вернется к 20-градусным значениям.
Москва - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города
Вчера, 15:02
 
ОбществоМоскваРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала