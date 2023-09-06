https://ria.ru/20230906/pogoda-1894428993.html
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Москвичам пообещали возвращение летней погоды - РИА Новости, 06.09.2023
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T03:21
2023-09-06T03:21
2023-09-06T03:33
общество
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роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая", — сказал Вильфанд.Синоптик пояснил, что такой температурный фон связан с устойчивым антициклоном, который сейчас определяет погоду в столице. По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра вернется к 20-градусным значениям.
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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Москвичам пообещали возвращение летней погоды
Вильфанд: на следующей неделе в Москву может вернуться летняя погода
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Погода с температурными нормами августа вернется в Москву на выходных после похолодания в четверг и пятницу, начало следующей недели, вероятно, будет не менее теплым, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«
"В среду температура будет на 2-3 градуса выше нормы, это температура августа, и только в четверг и пятницу она будет близка к норме. В выходные опять погода третьей декады августа. На самом деле, вероятность того, что и в начале следующей недели будет августовская погода, большая", — сказал Вильфанд.
Синоптик пояснил, что такой температурный фон связан с устойчивым антициклоном, который сейчас определяет погоду в столице.
По данным сайта Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве в пятницу днем опустится до 11-16 градусов. В субботу и воскресенье столбик термометра вернется к 20-градусным значениям.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на День города