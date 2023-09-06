https://ria.ru/20230906/podkhod-1894637763.html

СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-06T21:41

2023-09-06T21:41

2023-09-07T07:31

в мире

украина

сергей лавров

большая двадцатка

ли цян

индия

россия

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894041863_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4422ed1a7ae1382805e3ecb2012f94fa.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. "Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на французского чиновника.Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html

https://ria.ru/20230905/sammit-1894227435.html

украина

индия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сергей лавров, большая двадцатка, ли цян, индия, россия, цены на нефть