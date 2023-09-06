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СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-06T21:41
2023-09-06T21:41
2023-09-07T07:31
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сергей лавров
большая двадцатка
ли цян
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россия
цены на нефть
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. "Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на французского чиновника.Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
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в мире, украина, сергей лавров, большая двадцатка, ли цян, индия, россия, цены на нефть
В мире, Украина, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Ли Цян, Индия, Россия, Цены на нефть
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
Bloomberg: члены G20 согласовали подход по конфликту на Украине перед саммитом