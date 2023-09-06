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СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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21:41 06.09.2023 (обновлено: 07:31 07.09.2023)
https://ria.ru/20230906/podkhod-1894637763.html
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-06T21:41
2023-09-07T07:31
в мире
украина
сергей лавров
большая двадцатка
ли цян
индия
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника. &quot;Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине&quot;, - говорится в сообщении агентства со ссылкой на французского чиновника.Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс. Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
https://ria.ru/20230906/bayden-1894637288.html
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в мире, украина, сергей лавров, большая двадцатка, ли цян, индия, россия, цены на нефть
В мире, Украина, Сергей Лавров, Большая двадцатка, Ли Цян, Индия, Россия, Цены на нефть
СМИ: G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

Bloomberg: члены G20 согласовали подход по конфликту на Украине перед саммитом

© AP Photo / Altaf QadriПодготовка к саммиту G20 в Индии
Подготовка к саммиту G20 в Индии - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Altaf Qadri
Подготовка к саммиту G20 в Индии. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на французского чиновника.
«

"Все страны G20 пришли к единому подходу относительно войны на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на французского чиновника.

Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Согласно информации агентства, с Россией еще предстоит найти компромисс.
Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит группы пройдет в Нью-Дели 9-10 сентября. На него приглашены лидеры стран "двадцатки" и еще девяти государств - Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.
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5 сентября, 09:35
 
В миреУкраинаСергей ЛавровБольшая двадцаткаЛи ЦянИндияРоссияЦены на нефть
 
 
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