https://ria.ru/20230906/podkast-1894383811.html
ВКонтакте и РИА Новости запускают подкаст об отношениях и знакомствах
ВКонтакте и РИА Новости запускают подкаст об отношениях и знакомствах - РИА Новости, 06.09.2023
ВКонтакте и РИА Новости запускают подкаст об отношениях и знакомствах
РИА Новости и платформа "VK Знакомства" запускают совместный подкаст "Нас двое". Первый эпизод антропологического и психологического проекта о романтических... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:00
2023-09-06T10:00
2023-09-06T15:40
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. РИА Новости и платформа "VK Знакомства" запускают совместный подкаст "Нас двое". Первый эпизод антропологического и психологического проекта о романтических отношениях в современном мире, феномене онлайн-свиданий, цифровизации общения и сопряженных с ней рисках доступен уже 6 сентября.Как показало исследование, проведенное в июне 2023 года в России среди более 3000 респондентов, каждый четвертый пользователь сервисов для онлайн-знакомств нашел там вторую половинку, и 20% из них уже вступили в брак. 32% опрошенных уверены, что соответствующие приложения предоставляют самый простой и удобный способ найти подходящего человека по своему запросу. Еще 13% думают, что знакомства в Сети лучше всего подходят для стеснительных людей."Нас двое" – не просто подкаст про современные отношения и свидания. В нем эксперты рассказывают о том, как устроена индустрия приложений для знакомств, об особенностях отношений, которые начинаются онлайн, о психологических и социальных аспектах нового массового явления. Будут в нем и практические советы: как не попасться на удочку мошенников и альфонсов, как не получить психологическую травму и понять, что из себя на самом деле представляет объект романтического интереса.Подкаст "Нас двое" будет выходить по средам на сайте РИА.ру и в сервисе "VK Музыка". Подписывайтесь на группу подкаста ВКонтакте, чтобы не пропустить новые выпуски.
https://ria.ru/20230419/podkast-1866372696.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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