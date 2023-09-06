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Приднестровье планирует развивать отношения с Абхазией
Приднестровье планирует развивать отношения с Абхазией - РИА Новости, 06.09.2023
Приднестровье планирует развивать отношения с Абхазией
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с полномочным представителем Абхазии в Тирасполе Александром... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:04
2023-09-06T14:04
2023-09-06T14:11
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ТИРАСПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с полномочным представителем Абхазии в Тирасполе Александром Ватаманом призвал придать импульс двусторонним отношениям, сообщила пресс-служба приднестровского МИД. "Несмотря на трудности, связанные с логистическими, пандемическими и другими обстоятельствами, приднестровско-абхазские отношения остаются одними из самых стабильных. Совместными усилиями можно придать им еще более практический импульс и качественное содержание", - приводит пресс-служба слова Игнатьева. Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития сотрудничества между Приднестровьем и Абхазией в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах. Также собеседники уделили внимание вопросам организации двусторонних контактов на различных уровнях и реализации ряда совместных проектов. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20230906/gazprom-1894459238.html
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в мире, молдавия, абхазия, виталий игнатьев
В мире, Молдавия, Абхазия, Виталий Игнатьев
Приднестровье планирует развивать отношения с Абхазией
Глава МИД ПМР призвал придать импульс двусторонним отношениям с Абхазией
ТИРАСПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев на встрече с полномочным представителем Абхазии в Тирасполе Александром Ватаманом призвал придать импульс двусторонним отношениям, сообщила пресс-служба приднестровского МИД.
"Несмотря на трудности, связанные с логистическими, пандемическими и другими обстоятельствами, приднестровско-абхазские отношения остаются одними из самых стабильных. Совместными усилиями можно придать им еще более практический импульс и качественное содержание", - приводит пресс-служба слова Игнатьева.
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Отмечается, что на встрече состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего развития сотрудничества между Приднестровьем и Абхазией в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной сферах. Также собеседники уделили внимание вопросам организации двусторонних контактов на различных уровнях и реализации ряда совместных проектов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.
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