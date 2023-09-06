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В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/plennye-1894598655.html
В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных
В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных - РИА Новости, 06.09.2023
В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных
Международный комитет красного креста (МККК) не может публично сообщать о количестве военнопленных в связи с конфликтом на Украине или об условиях содержания... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:03
2023-09-06T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
международный комитет красного креста (мккк)
россия
оон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) не может публично сообщать о количестве военнопленных в связи с конфликтом на Украине или об условиях содержания под стражей, но организация работает над улучшением их положения, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр. "Конкретное количество военнопленных и места их содержания являются частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами конфликта. Мы работаем над тем, чтобы конфиденциально повлиять на стороны конфликта, чтобы конкретно улучшить условия содержания военнопленных, обеспечить уважение их прав и предложить некоторую помощь их близким вместо того, чтобы публично обсуждать детали наших визитов", - сказала она. Бауэр добавила, что посещения военнопленных представляют собой "важный шаг вперед" в деле сохранения человечности в условиях вооруженного конфликта. Это гуманитарная деятельность, предусмотренная Женевскими конвенциями и осуществляемая МККК по обе стороны линии фронта. "Мы не комментируем публично наши наблюдения за условиями содержания в учреждениях, которые мы посетили, а также за обращением с военнопленными, поскольку нашим предпочтительным инструментом для достижения улучшений является двусторонний и конфиденциальный диалог. Кроме того, мы предоставляем технические рекомендации по конкретному улучшению обращения с военнопленными и условий их содержания, а также предлагаем некоторую помощь их близким. Мы не обсуждаем детали наших визитов в открытом доступе. Мы считаем, что наш конфиденциальный подход облегчает доступ к особо чувствительным средам и позволяет откровенно обсуждать наши наблюдения, и, следовательно, он является краеугольным камнем нашей работы", - подчеркнул региональный директор МККК. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в январе, что Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей. Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
https://ria.ru/20230904/svo-1894198926.html
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в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк), россия, оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Международный комитет Красного Креста (МККК), Россия, ООН, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных

МККК заявил о работе над улучшением содержания российских и украинских пленных

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК)
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК). Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) не может публично сообщать о количестве военнопленных в связи с конфликтом на Украине или об условиях содержания под стражей, но организация работает над улучшением их положения, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр.
"Конкретное количество военнопленных и места их содержания являются частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами конфликта. Мы работаем над тем, чтобы конфиденциально повлиять на стороны конфликта, чтобы конкретно улучшить условия содержания военнопленных, обеспечить уважение их прав и предложить некоторую помощь их близким вместо того, чтобы публично обсуждать детали наших визитов", - сказала она.
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Бауэр добавила, что посещения военнопленных представляют собой "важный шаг вперед" в деле сохранения человечности в условиях вооруженного конфликта. Это гуманитарная деятельность, предусмотренная Женевскими конвенциями и осуществляемая МККК по обе стороны линии фронта.
"Мы не комментируем публично наши наблюдения за условиями содержания в учреждениях, которые мы посетили, а также за обращением с военнопленными, поскольку нашим предпочтительным инструментом для достижения улучшений является двусторонний и конфиденциальный диалог. Кроме того, мы предоставляем технические рекомендации по конкретному улучшению обращения с военнопленными и условий их содержания, а также предлагаем некоторую помощь их близким. Мы не обсуждаем детали наших визитов в открытом доступе. Мы считаем, что наш конфиденциальный подход облегчает доступ к особо чувствительным средам и позволяет откровенно обсуждать наши наблюдения, и, следовательно, он является краеугольным камнем нашей работы", - подчеркнул региональный директор МККК.
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в январе, что Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения
Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей.
Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМеждународный комитет Красного Креста (МККК)РоссияООНВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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