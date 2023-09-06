https://ria.ru/20230906/plennye-1894598655.html

В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных

В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных - РИА Новости, 06.09.2023

В МККК рассказали о работе над положением российских и украинских пленных

Международный комитет красного креста (МККК) не может публично сообщать о количестве военнопленных в связи с конфликтом на Украине или об условиях содержания... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:03

2023-09-06T18:03

2023-09-06T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

украина

международный комитет красного креста (мккк)

россия

оон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787388966_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_a0f9b3c21d5dfb0f4d3e3ba7651d298d.jpg

ЖЕНЕВА, 6 сен - РИА Новости. Международный комитет красного креста (МККК) не может публично сообщать о количестве военнопленных в связи с конфликтом на Украине или об условиях содержания под стражей, но организация работает над улучшением их положения, заявила в интервью РИА Новости региональный директор МККК по Европе и Центральной Азии Ариан Бауэр. "Конкретное количество военнопленных и места их содержания являются частью нашего двустороннего и конфиденциального диалога со сторонами конфликта. Мы работаем над тем, чтобы конфиденциально повлиять на стороны конфликта, чтобы конкретно улучшить условия содержания военнопленных, обеспечить уважение их прав и предложить некоторую помощь их близким вместо того, чтобы публично обсуждать детали наших визитов", - сказала она. Бауэр добавила, что посещения военнопленных представляют собой "важный шаг вперед" в деле сохранения человечности в условиях вооруженного конфликта. Это гуманитарная деятельность, предусмотренная Женевскими конвенциями и осуществляемая МККК по обе стороны линии фронта. "Мы не комментируем публично наши наблюдения за условиями содержания в учреждениях, которые мы посетили, а также за обращением с военнопленными, поскольку нашим предпочтительным инструментом для достижения улучшений является двусторонний и конфиденциальный диалог. Кроме того, мы предоставляем технические рекомендации по конкретному улучшению обращения с военнопленными и условий их содержания, а также предлагаем некоторую помощь их близким. Мы не обсуждаем детали наших визитов в открытом доступе. Мы считаем, что наш конфиденциальный подход облегчает доступ к особо чувствительным средам и позволяет откровенно обсуждать наши наблюдения, и, следовательно, он является краеугольным камнем нашей работы", - подчеркнул региональный директор МККК. Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил в январе, что Международный комитет Красного Креста (МККК) заверяет Россию в том, что он осведомлен о проблеме условий содержания российских военнопленных на Украине и делает все возможное для ее решения Ранее в отчёте УВКПЧ ООН о задержании гражданских лиц на Украине говорилось, что более 40 заключенных в тюрьмах Украины сообщили ООН, что подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном, в секретных центрах содержания под стражей. Как заявляли ранее в Минобороны РФ, абсолютное большинство российских военнопленных на Украине подвергаются избиениям и не может связаться с родными, а больше половины заставляют сниматься в пропагандистских видео. Часто люди возвращаются из плена с увечьями: выбитыми зубами, переломанными костями и другими травмами.

https://ria.ru/20230904/svo-1894198926.html

https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, международный комитет красного креста (мккк), россия, оон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф