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"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине
США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:08
2023-09-06T22:08
2023-09-06T22:08
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака."Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины", — подчеркнул он.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к войне с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html
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политика, украина, россия, сша, франсуа олланд, ангела меркель, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, США, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине
Политик из США Барака: Запад продолжит конфликт на Украине для ослабления России