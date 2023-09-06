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"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
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22:08 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/plan-1894640250.html
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине
США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:08
2023-09-06T22:08
политика
украина
россия
сша
франсуа олланд
ангела меркель
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.&quot;Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины&quot;, — подчеркнул он.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к войне с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
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политика, украина, россия, сша, франсуа олланд, ангела меркель, владимир путин, вооруженные силы украины
Политика, Украина, Россия, США, Франсуа Олланд, Ангела Меркель, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине

Политик из США Барака: Запад продолжит конфликт на Украине для ослабления России

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака.
«

"Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины", — подчеркнул он.

Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к войне с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.
Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.
Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В США назвали несомненного победителя в конфликте на Украине
Вчера, 20:35
 
ПолитикаУкраинаРоссияСШАФрансуа ОлландАнгела МеркельВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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