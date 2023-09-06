https://ria.ru/20230906/plan-1894640250.html

"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине

"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине - РИА Новости, 06.09.2023

"Они в отчаянии". Раскрыт план Запада против России на Украине

США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:08

2023-09-06T22:08

2023-09-06T22:08

политика

украина

россия

сша

франсуа олланд

ангела меркель

владимир путин

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841752559_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e40cb8c0ec57bcfe021c87dd5bbceaa9.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. США продолжают конфликт на Украине против России, чтобы ослабить ее, написал в Twitter американский политик и правозащитник Аджаму Барака."Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины", — подчеркнул он.Барака неоднократно критиковал Штаты и Евросоюз за внешнеполитический курс. По его словам, Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения по Донбассу в качестве "уловки" для подготовки к войне с Россией. Украину он назвал пушечным мясом, которое нужно для реализации геополитических амбиций США.Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявляли, что минские договоренности, призванные урегулировать конфликт мирным путем, необходимы были Западу, чтобы выиграть время для обучения ВСУ и возобновления боевых действий в Донбассе.Российский лидер Владимир Путин впоследствии признался, что эти высказывания стали для него неожиданными, поскольку он рассчитывал на искреннее стремление европейских стран укрепить мир и избежать военного столкновения на Украине.

https://ria.ru/20230906/konflikt-1894630831.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, россия, сша, франсуа олланд, ангела меркель, владимир путин, вооруженные силы украины