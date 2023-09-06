https://ria.ru/20230906/pensiya-1894519601.html

В ГД выступили с предложением по пенсиям детям, потерявшим родителя на СВО

В ГД выступили с предложением по пенсиям детям, потерявшим родителя на СВО - РИА Новости, 06.09.2023

В ГД выступили с предложением по пенсиям детям, потерявшим родителя на СВО

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением повысить возраст ребенка с... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:03

2023-09-06T14:03

2023-09-06T14:03

яна лантратова

общество

шолбан кара-оол

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением повысить возраст ребенка с 14 лет до 18 и 23 (при его очном обучении), которому положена пенсия по потере кормильца после гибели родителя на СВО. Она отметила, что готовит соответствующий законопроект. Как заявила депутат в письме, сейчас такая пенсия назначается членам семьи погибшего, если они не работают и заняты уходом за его детьми, братьями или сестрами, не достигшими 14 лет. Если возраст ребенка меньше 8 лет, пенсия назначается независимо от трудоустройства родных погибшего кормильца. "В связи с этим мной готовится законопроект, в соответствии с которым возраст ребенка... будет увеличен до 18 лет и 23 лет ... а также будет отменено требование о том, что родственник военнослужащего для назначения пенсии должен не работать ... Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность повышения возраста ребенка ... и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - следует из соответствующего письма Мишустину. В разговоре с РИА Новости Лантратова также сообщила, что аналогичное письмо направила руководителю подгруппы по мобилизационному учету граждан рабочей группы по вопросам СВО Шолбану Кара-Оолу, в рабгруппе ее предложение рассмотрят 11 сентября. По ее словам, в ее адрес поступают обращения граждан о том, что существующие возрастные пороги не учитывают фактическое финансовое положение семьи, а после 14 лет расходы на детей, наоборот, возрастают.

https://ria.ru/20230904/vuz-1894026397.html

https://ria.ru/20230810/deti-1889275557.html

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яна лантратова, общество, шолбан кара-оол, михаил мишустин, госдума рф