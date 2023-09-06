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Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж" - РИА Новости, 06.09.2023
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Липецкая область
 
11:58 06.09.2023
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Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"
Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж" - РИА Новости, 06.09.2023
Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"
В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:58
2023-09-06T11:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов. По его словам, власти региона решили увеличить возможности системы и предоставить ее услуги беременным женщинам, многодетным семьям и людям старшего поколения. Артамонов отметил, что в системе "Патронаж" за каждым участником закреплен соцкуратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать проблемы. "Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в V Форуме социальных инноваций регионов в Москве
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в V Форуме социальных инноваций регионов в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принимает участие в V Форуме социальных инноваций регионов в Москве
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов.
По его словам, власти региона решили увеличить возможности системы и предоставить ее услуги беременным женщинам, многодетным семьям и людям старшего поколения.
Артамонов отметил, что в системе "Патронаж" за каждым участником закреплен соцкуратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать проблемы.
"Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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