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Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"

Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж" - РИА Новости, 06.09.2023

Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"

В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:58

2023-09-06T11:58

2023-09-06T11:58

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов. По его словам, власти региона решили увеличить возможности системы и предоставить ее услуги беременным женщинам, многодетным семьям и людям старшего поколения. Артамонов отметил, что в системе "Патронаж" за каждым участником закреплен соцкуратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать проблемы. "Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов