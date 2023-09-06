https://ria.ru/20230906/patronazh-1894481695.html
Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"
Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж" - РИА Новости, 06.09.2023
Артамонов: власти Липецкой области развивают систему "Патронаж"
В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:58
2023-09-06T11:58
2023-09-06T11:58
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894482216_0:62:1800:1075_1920x0_80_0_0_82b61d575c175114958ae047f2d093ea.jpg
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов. По его словам, власти региона решили увеличить возможности системы и предоставить ее услуги беременным женщинам, многодетным семьям и людям старшего поколения. Артамонов отметил, что в системе "Патронаж" за каждым участником закреплен соцкуратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать проблемы. "Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230711/podderzhka-1883551240.html
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894482216_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_567248297e0148a23542afeaec5a84a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 6 сен – РИА Новости. В Липецкой области разработана уникальная система "Патронаж" для взаимодействия с семьями участников СВО, сейчас к ней открыт доступ для каждой такой семьи, сообщил губернатор области Игорь Артамонов, выступая на V Форуме социальных инноваций регионов.
По его словам, власти региона решили увеличить возможности системы и предоставить ее услуги беременным женщинам, многодетным семьям и людям старшего поколения.
Артамонов
отметил, что в системе "Патронаж" за каждым участником закреплен соцкуратор, который постоянно на связи и помогает оперативно решать проблемы.
"Считаю, что проект нужно расширять, чтобы люди не искали инстанции, куда пойти с проблемой, а могли напрямую обратиться к своему куратору и получить помощь. Более того, это позволит нам работать проактивно в интересах жителей", – сказал Артамонов.
Новые меры поддержки семей участников СВО заработали в Липецкой области