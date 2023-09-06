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СМИ: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику - РИА Новости, 06.09.2023
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16:21 06.09.2023 (обновлено: 17:33 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/panika-1894565511.html
СМИ: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику
СМИ: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику
Российские удары по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в НАТО Румынией вызвали панику, пишет британская газета... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:21
2023-09-06T17:33
политика
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские удары по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в НАТО Румынией вызвали панику, пишет британская газета Express."Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — говорится в статье.Как сообщается в материале, в портах Рени и Измаил была поражена ключевая инфраструктура Киева."Объекты, расположенные на реке Дунай, превратились в жизненно важный транспортный узел республики", — резюмируется в публикации.Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости, что в Измаиле была уничтожена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
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политика, нато, россия, украина
Политика, НАТО, Россия, Украина
СМИ: стратегический удар России у границ НАТО вызвал панику

Express: мощный удар России у границ НАТО вызвал панику

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Российские удары по стратегическим объектам на территории Украины недалеко от границы с входящей в НАТО Румынией вызвали панику, пишет британская газета Express.
«
"Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику", — говорится в статье.
Как сообщается в материале, в портах Рени и Измаил была поражена ключевая инфраструктура Киева.
"Объекты, расположенные на реке Дунай, превратились в жизненно важный транспортный узел республики", — резюмируется в публикации.
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15:16
Ранее пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в понедельник написал в соцсетях со ссылкой на пограничную службу, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. В ответ минобороны Румынии сообщило, что вооружение России никогда не создавало "прямых военных угроз национальной территории или территориальным водам" страны.
В начале августа координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на свои источники рассказал РИА Новости, что в Измаиле была уничтожена база техобслуживания украинского флота, где ремонтировались военные катера, другие объекты порта, включая места расположения иностранных наемников и техники, а также нефтебаза.
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