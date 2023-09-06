https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894467612.html

На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

На могиле Юрия Шатунова открыли памятник - РИА Новости, 06.09.2023

На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:59

2023-09-06T10:59

2023-09-06T10:59

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости. Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище. "Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите", - сказал его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии. Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относится к своим изображениям. Однако режиссер выразил надежду, что скульптору удалось передать "состояние души в его улыбке". "Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном", - рассказала автор памятника Виктория Тищенко. На церемонии, кроме семьи и друзей артиста, собирались сотни поклонников Шатунова: в футболках с его изображением со слезами на глазах они несут к могиле любимого исполнителя белые розы.

https://ria.ru/20230626/initsiativa-1880554291.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, ласковый май