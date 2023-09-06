Рейтинг@Mail.ru
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:59 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/pamyatnik-1894467612.html
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник - РИА Новости, 06.09.2023
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник
Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T10:59
2023-09-06T10:59
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894473024_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_e5ea9470fadd53b5c548e791519e017f.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости. Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище. "Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите", - сказал его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии. Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относится к своим изображениям. Однако режиссер выразил надежду, что скульптору удалось передать "состояние души в его улыбке". "Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном", - рассказала автор памятника Виктория Тищенко. На церемонии, кроме семьи и друзей артиста, собирались сотни поклонников Шатунова: в футболках с его изображением со слезами на глазах они несут к могиле любимого исполнителя белые розы.
https://ria.ru/20230626/initsiativa-1880554291.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894473024_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_d43d93ef99297b97f9f3623174b6fd51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
юрий шатунов, ласковый май
Шоубиз, Юрий Шатунов, Ласковый май
На могиле Юрия Шатунова открыли памятник

На могиле Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище открыли памятник

© АГН "Москва" / Мобильный репортерПамятник Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Памятник Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Памятник Юрию Шатунову на его могиле на Троекуровском кладбище
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Открытие памятника певцу Юрию Шатунову состоялось на могиле артиста на Троекуровском кладбище в день его 50-летия, передает корреспондент РИА Новости.
Шатунов – советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов – "Белые розы" и "Седая ночь". Он умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Тело певца было кремировано - часть праха захоронена на Троекуровском кладбище.
"Сегодня праздник у всей нашей огромный многомиллионной аудитории, которая любит Юру Шатунова. Сегодня день рождения, принято дарить подарки, принято говорить добрые слова. Наш главный подарок Юре - тот памятник, который вы скоро увидите", - сказал его друг, режиссер Александр Игудин на церемонии.
Бронзовый монумент запечатлел фигуру Шатунова в полный рост с микрофоном в руках. Основание памятника выполнено из гранита. Игудин отметил, что Шатунов всегда скептически относится к своим изображениям. Однако режиссер выразил надежду, что скульптору удалось передать "состояние души в его улыбке".
"Образ сложился довольно быстро… Простой, народный парень стоит с микрофоном", - рассказала автор памятника Виктория Тищенко.
На церемонии, кроме семьи и друзей артиста, собирались сотни поклонников Шатунова: в футболках с его изображением со слезами на глазах они несут к могиле любимого исполнителя белые розы.
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Кандидат в мэры Москвы поддержал инициативу создания сквера имени Шатунова
26 июня, 18:21
 
ШоубизЮрий ШатуновЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала