https://ria.ru/20230906/paket-1894629238.html
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:29
2023-09-06T20:29
2023-09-06T21:16
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. При этом американские танки Киев пока не получил.Кроме того, пакет помощи включает "оборудование для ПВО", боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также 81-миллиметровые минометы и выстрелы к ним. Помимо этого, Украине поставят противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы "тактической связи", взрывчатку для преодоления препятствий, запчасти к ранее переданной технике и материалы для ее обслуживания.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы. В Вашингтоне рассчитывают, что боеприпасы помогут ВСУ "быть более эффективными на поле боя", добавил он.США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.В ответ на такой опасный шаг со стороны Британии Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Он также напомнил, что США делают то же самое уже несколько десятилетий.
https://ria.ru/20230902/snaryady-1893837009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, пентагон, россия, сергей лавров, нато, владимир путин
В мире, Киев, США, Украина, Пентагон, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Владимир Путин
США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном
Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. При этом американские танки Киев
пока не получил.
Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках подкалиберных бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием.
Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
Кроме того, пакет помощи включает "оборудование для ПВО", боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также 81-миллиметровые минометы и выстрелы к ним. Помимо этого, Украине поставят противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы "тактической связи", взрывчатку для преодоления препятствий, запчасти к ранее переданной технике и материалы для ее обслуживания.
Эксперт счел планы США передать ВСУ снаряды с обедненным ураном терроризмом
В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы. В Вашингтоне рассчитывают, что боеприпасы помогут ВСУ "быть более эффективными на поле боя", добавил он.
США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании
Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.
Как отметил Владимир Путин
, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ
, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО
, в том числе в Ираке
и Югославии
.
В ответ на такой опасный шаг со стороны Британии Москва
и Минск
договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии
. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия
не передает соседнему государству свой арсенал. Он также напомнил, что США делают то же самое уже несколько десятилетий.
США уверены в ответственном применении ВСУ снарядов с обедненным ураном