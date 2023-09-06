https://ria.ru/20230906/paket-1894629238.html

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 06.09.2023

США официально объявили о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:29

2023-09-06T20:29

2023-09-06T21:16

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. Согласно пресс-релизу, в анонсированные поставки вошли 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. При этом американские танки Киев пока не получил.Кроме того, пакет помощи включает "оборудование для ПВО", боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, а также 81-миллиметровые минометы и выстрелы к ним. Помимо этого, Украине поставят противотанковые комплексы TOW, Javelin и AT-4, свыше трех миллионов патронов для стрелкового оружия, средства авиационной навигации, системы "тактической связи", взрывчатку для преодоления препятствий, запчасти к ранее переданной технике и материалы для ее обслуживания.В свою очередь, официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что передаваемые Киеву снаряды не представляют радиоактивной угрозы. В Вашингтоне рассчитывают, что боеприпасы помогут ВСУ "быть более эффективными на поле боя", добавил он.США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте этого года заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов. Уточнялось, что они предназначены для танков Challenger 2.Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду ОМУ, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.В ответ на такой опасный шаг со стороны Британии Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал. Он также напомнил, что США делают то же самое уже несколько десятилетий.

https://ria.ru/20230902/snaryady-1893837009.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894622319.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, сша, украина, пентагон, россия, сергей лавров, нато, владимир путин