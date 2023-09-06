В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто
В Госдуме хотят снять ответственность с вынужденных таранить автомобили пожарных
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон ("Единая Россия") направили обращение к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей, включая пожарных, вынужденных таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на исключение гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими возложенных на них должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости. Дополнительно предусматривается разработка нового механизма страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда... Прошу вас предоставить позицию министерства... по данному вопросу и поддержать принятие изложенных инициатив", - следует из письма.
В обращении авторы инициативы указали, что регулярно получают информацию о случаях, когда транспорт экстренных служб не смог беспрепятственно подъехать к зданию для ликвидации ЧС из-за неправильно припаркованных машин. Они отметили, что, в соответствии со статьей 1067 Гражданского кодекса РФ, вред, причинённый в таких обстоятельствах, должен быть возмещен лицом, причинившим вред, но, учитывая обстоятельства произошедшего, суд также может возложить эту обязанность на третье лицо, в интересах которого действовал первый, либо освободить обоих от возмещения вреда полностью или частично.
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"Таким образом, нормы действующего законодательства не до конца защищают интересы сотрудников экстренных служб при осуществлении своих должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости, когда они вынуждены "таранить" неправильно припаркованные транспортные средства, мешающие проезду. Хотя такая возможность не запрещена, но зачастую ей не пользуются — опасаются юридических последствий", - отметили авторы в тексте обращения.
Они также предложили устанавливать специальные силовые бамперы на транспортных средствах специальных служб, что позволит им осуществлять проезд быстрее и с минимальными повреждениями техники.