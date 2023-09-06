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В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто - РИА Новости, 06.09.2023
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18:04 06.09.2023 (обновлено: 18:09 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/otvetstvennost-1894598891.html
В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто
В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто - РИА Новости, 06.09.2023
В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто
Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон ("Единая Россия") направили обращение к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением освободить от... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:04
2023-09-06T18:09
общество
россия
александр куренков (мчс)
госдума рф
авто
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон ("Единая Россия") направили обращение к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей, включая пожарных, вынужденных таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на исключение гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими возложенных на них должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости. Дополнительно предусматривается разработка нового механизма страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда... Прошу вас предоставить позицию министерства... по данному вопросу и поддержать принятие изложенных инициатив", - следует из письма. В обращении авторы инициативы указали, что регулярно получают информацию о случаях, когда транспорт экстренных служб не смог беспрепятственно подъехать к зданию для ликвидации ЧС из-за неправильно припаркованных машин. Они отметили, что, в соответствии со статьей 1067 Гражданского кодекса РФ, вред, причинённый в таких обстоятельствах, должен быть возмещен лицом, причинившим вред, но, учитывая обстоятельства произошедшего, суд также может возложить эту обязанность на третье лицо, в интересах которого действовал первый, либо освободить обоих от возмещения вреда полностью или частично. "Таким образом, нормы действующего законодательства не до конца защищают интересы сотрудников экстренных служб при осуществлении своих должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости, когда они вынуждены "таранить" неправильно припаркованные транспортные средства, мешающие проезду. Хотя такая возможность не запрещена, но зачастую ей не пользуются — опасаются юридических последствий", - отметили авторы в тексте обращения. Они также предложили устанавливать специальные силовые бамперы на транспортных средствах специальных служб, что позволит им осуществлять проезд быстрее и с минимальными повреждениями техники.
https://ria.ru/20230818/pravila-1890731114.html
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общество, россия, александр куренков (мчс), госдума рф, авто
Общество, Россия, Александр Куренков (МЧС), Госдума РФ, Авто
В ГД предложили снять ответственность с пожарных, вынужденных таранить авто

В Госдуме хотят снять ответственность с вынужденных таранить автомобили пожарных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон ("Единая Россия") направили обращение к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей, включая пожарных, вынужденных таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
«
"В настоящее время разрабатывается законопроект, направленный на исключение гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими возложенных на них должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости. Дополнительно предусматривается разработка нового механизма страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда... Прошу вас предоставить позицию министерства... по данному вопросу и поддержать принятие изложенных инициатив", - следует из письма.
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В обращении авторы инициативы указали, что регулярно получают информацию о случаях, когда транспорт экстренных служб не смог беспрепятственно подъехать к зданию для ликвидации ЧС из-за неправильно припаркованных машин. Они отметили, что, в соответствии со статьей 1067 Гражданского кодекса РФ, вред, причинённый в таких обстоятельствах, должен быть возмещен лицом, причинившим вред, но, учитывая обстоятельства произошедшего, суд также может возложить эту обязанность на третье лицо, в интересах которого действовал первый, либо освободить обоих от возмещения вреда полностью или частично.
«
"Таким образом, нормы действующего законодательства не до конца защищают интересы сотрудников экстренных служб при осуществлении своих должностных обязанностей в состоянии крайней необходимости, когда они вынуждены "таранить" неправильно припаркованные транспортные средства, мешающие проезду. Хотя такая возможность не запрещена, но зачастую ей не пользуются — опасаются юридических последствий", - отметили авторы в тексте обращения.
Они также предложили устанавливать специальные силовые бамперы на транспортных средствах специальных служб, что позволит им осуществлять проезд быстрее и с минимальными повреждениями техники.
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