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Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях
Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях - РИА Новости, 06.09.2023
Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях
Порядка двух тысячей подмосковных детей-инвалидов отдохнули в санаториях этим летом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:48
2023-09-06T14:48
2023-09-06T14:48
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Порядка двух тысячей подмосковных детей-инвалидов отдохнули в санаториях этим летом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, которые приводит пресс-служба, за летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов. Это более трех тысяч путевок, так как они отправляются в санаторий в сопровождении родителей. "Сезон продолжается и до конца 2023 года. Оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Московской области, получат в общей сложности четыре тысячи детей-инвалидов", - сказала Болатаева. По информации пресс-службы, дети-инвалиды могут получить путевку в санаторий на бесплатной основе. "С начала года свыше двух тысяч детей-инвалидов отдохнули в санаториях. На эту меру поддержки выделено 358 миллионов рублей", - добавила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что дети-инвалиды и сопровождающие их родители могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. Для получения путевки необходимо подать заявление на подмосковном портале "Госуслуги".
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Порядка двух тысячей подмосковных детей-инвалидов отдохнули в санаториях этим летом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, которые приводит пресс-служба, за летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов. Это более трех тысяч путевок, так как они отправляются в санаторий в сопровождении родителей.
«
"Сезон продолжается и до конца 2023 года. Оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Московской области, получат в общей сложности четыре тысячи детей-инвалидов", - сказала Болатаева.
По информации пресс-службы, дети-инвалиды могут получить путевку в санаторий на бесплатной основе.
"С начала года свыше двух тысяч детей-инвалидов отдохнули в санаториях. На эту меру поддержки выделено 358 миллионов рублей", - добавила Болатаева.
В пресс-службе уточнили, что дети-инвалиды и сопровождающие их родители могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. Для получения путевки необходимо подать заявление на подмосковном портале "Госуслуги
".
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