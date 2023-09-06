https://ria.ru/20230906/otdykh-1894534491.html

Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях

Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях - РИА Новости, 06.09.2023

Почти 2 тысячи детей-инвалидов Подмосковья отдохнули летом в санаториях

Порядка двух тысячей подмосковных детей-инвалидов отдохнули в санаториях этим летом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:48

2023-09-06T14:48

2023-09-06T14:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Порядка двух тысячей подмосковных детей-инвалидов отдохнули в санаториях этим летом, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. По словам главы министерства Людмилы Болатаевой, которые приводит пресс-служба, за летний период в Подмосковье обеспечены санаторно-курортным лечением 1805 детей-инвалидов. Это более трех тысяч путевок, так как они отправляются в санаторий в сопровождении родителей. "Сезон продолжается и до конца 2023 года. Оздоровление в санаториях, расположенных на Черноморском побережье и в Московской области, получат в общей сложности четыре тысячи детей-инвалидов", - сказала Болатаева. По информации пресс-службы, дети-инвалиды могут получить путевку в санаторий на бесплатной основе. "С начала года свыше двух тысяч детей-инвалидов отдохнули в санаториях. На эту меру поддержки выделено 358 миллионов рублей", - добавила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что дети-инвалиды и сопровождающие их родители могут также оформить бесплатный проезд в санаторий. Для получения путевки необходимо подать заявление на подмосковном портале "Госуслуги".

https://ria.ru/20221028/shkolniki-1827566665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)