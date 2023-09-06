https://ria.ru/20230906/oruzhie-1894454103.html

В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов

В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов - РИА Новости, 06.09.2023

В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов

Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ России. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:49

2023-09-06T09:49

2023-09-06T11:09

россия

москва

санкт-петербург

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

шак-12

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации по взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", - говорится в сообщении.По данным ведомства, обыски прошли в июне-июле этого года по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР, Крыму, Северной Осетии и других, от Забайкалья до Омской области. Всего изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая пулеметы, пистолеты-пулеметы, револьверы, гранатометы, а также сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки и так далее. Образцы как времен Великой Отечественной войны (немецкий пулемет MG42, пистолет-пулемет ППШ) и более раннего времени ("Наганы"), так и современные (АК-12, СВД, Uzi и так далее). Закрыты 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.

https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html

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санкт-петербург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Рейд ФСБ по подпольным оружейникам Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщила ФСБ 2023-09-06T09:49 true PT2M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шак-12, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия