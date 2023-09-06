https://ria.ru/20230906/oruzhie-1894454103.html
В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов
В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов - РИА Новости, 06.09.2023
В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов
Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ России. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:49
2023-09-06T09:49
2023-09-06T11:09
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
шак-12
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщает пресс-служба ФСБ России. "Федеральной службой безопасности Российской Федерации по взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 217 жителей из 53 субъектов страны, причастных к восстановлению в подпольных мастерских боевых свойств гражданских образцов оружия и их сбыту", - говорится в сообщении.По данным ведомства, обыски прошли в июне-июле этого года по всей стране: в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а также в ЛНР, ДНР, Крыму, Северной Осетии и других, от Забайкалья до Омской области. Всего изъято 757 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, включая пулеметы, пистолеты-пулеметы, револьверы, гранатометы, а также сотни артиллерийских снарядов, гранат, десятки килограммов взрывчатки и так далее. Образцы как времен Великой Отечественной войны (немецкий пулемет MG42, пистолет-пулемет ППШ) и более раннего времени ("Наганы"), так и современные (АК-12, СВД, Uzi и так далее). Закрыты 84 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов.
https://ria.ru/20230725/korruptsiya-1886071896.html
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Рейд ФСБ по подпольным оружейникам
Более 750 стволов, от пистолетов до гранатометов, изъяли в ходе рейда по подпольным оружейникам в 53 регионах России, сообщила ФСБ
2023-09-06T09:49
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PT2M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), шак-12, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), ШАК-12, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия
В России у подпольных оружейников изъяли более 750 стволов
Силовики в ходе рейда изъяли у подпольных оружейников более 750 стволов