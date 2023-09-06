https://ria.ru/20230906/oproverzhenie-1894534328.html

Замминистра обороны Украины опроверг информацию о своей отставке

Замминистра обороны Украины опроверг информацию о своей отставке - РИА Новости, 06.09.2023

Замминистра обороны Украины опроверг информацию о своей отставке

Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега опроверг информацию об отставке. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:47

2023-09-06T14:47

2023-09-06T16:00

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега опроверг информацию об отставке. "Я знаю, что определенное количество людей в этой стране хочет, чтобы это (увольнение. — Прим. ред.) произошло. Потому что за эти полгода я стою костью в горле целому клубку очень разных интересов. Мне не раз угрожали, что меня снимут, если не стану договороспособнее. Но я не планирую останавливаться и идти на компромиссы с совестью", — написал он в Facebook*.Замминистра отметил, что хочет завершит начатое в ведомстве. В частности, речь идет о "глубокой модернизации оборонного IT-сектора". "Думаю, что мы с новым министром как-то разберемся, и тогда я сам все сообщу. Думаю, что у нас обоих есть ожидания друг от друга. И нужно время чтобы мы договорились или нет о них и общей стратегии", — добавил Дейнега.Ранее сегодня депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что трое из восьми заместителей министра обороны подали в отставку после ухода главы ведомства Алексея Резникова. По его словам, речь идет о Владимире Гаврилове, Виталии Дейнеге и Андрее Шевченко. В минувшее воскресенье Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова с поста министра обороны Украины. Также он заявил о назначении на эту должность Рустема Умерова. Резников покинул пост после очередного коррупционного скандала, связанного с военным ведомством. Украинские СМИ сообщали, что экс-министра могут назначить послом в Великобритании. Сам Резников отказался это комментировать, заявив, что у него "нет такой информации". Сегодня украинский парламент поддержал назначение Рустема Умерова новым министром обороны.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230906/smert-1894433376.html

https://ria.ru/20230904/ukraina-1894119090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, великобритания, алексей резников, рустем умеров, алексей гончаренко, верховная рада украины