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В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии
В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии - РИА Новости, 06.09.2023
В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии
Москва проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:15
2023-09-06T07:15
2023-09-06T07:15
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Москва проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "В соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России", – сказали в МИД. "После завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси", – добавили в ведомстве. В начале августа Лондон объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве. В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.
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россия, великобритания, в мире
Россия, Великобритания, В мире
В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии
МИД: Москва считает приемлемой кандидатуру Кейси на пост посла Британии в России
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Москва проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
«
"В соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России", – сказали в МИД.
"После завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси", – добавили в ведомстве.
В начале августа Лондон
объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт
. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе.
Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве.
В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.
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