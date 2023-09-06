https://ria.ru/20230906/odobrenie-1894435734.html

В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии

В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии - РИА Новости, 06.09.2023

В МИД одобрили кандидатуру на пост посла Британии

Москва проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:15

2023-09-06T07:15

2023-09-06T07:15

россия

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/02/1887835684_330:110:1404:714_1920x0_80_0_0_c0e0471d7abe4a47f0903731efa318e6.jpg

МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Москва проинформировала посольство Британии о приемлемости кандидатуры Найджела Филипа Кейси на пост нового посла в России, сообщили РИА Новости в МИД РФ. "В соответствии с существующей дипломатической практикой весной этого года британская сторона обратилась в МИД России по вопросу получения согласия на назначение Найджела Филипа Кейси послом Великобритании в России", – сказали в МИД. "После завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси", – добавили в ведомстве. В начале августа Лондон объявил, что Кейси станет новым послом Великобритании в России и сменит на этом посту Дебору Броннерт. Броннерт представляет Великобританию в России с начала 2020 года, вскоре она займет другой пост на дипломатической службе. Кейси вступит в новую должность в ноябре 2023 года. Это будет не первая его работа в России. В начале 2000-х годов Кейси был первым секретарем посольства Великобритании в Москве. В британском посольстве в Москве РИА Новости подтвердили, что с ноября в дипмиссии будет новый посол. Там не уточнили конкретную дату прибытия Кейси в Россию.

https://ria.ru/20230826/vizy-1892348007.html

россия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, великобритания, в мире