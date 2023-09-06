https://ria.ru/20230906/odkb-1894533132.html

Руководитель учений ОДКБ заявил о выполнении участниками всех задач

Руководитель учений ОДКБ заявил о выполнении участниками всех задач - РИА Новости, 06.09.2023

Руководитель учений ОДКБ заявил о выполнении участниками всех задач

Все задачи, поставленные перед участниками учений КСОР ОДКБ "Взаимодействие", выполнены, замечаний нет, заявил командующий силами специальных операций... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

2023-09-06T14:45

белоруссия

вадим денисенко

одкб

россия

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ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ (Белоруссия), 6 сен - РИА Новости. Все задачи, поставленные перед участниками учений КСОР ОДКБ "Взаимодействие", выполнены, замечаний нет, заявил командующий силами специальных операций вооруженных сил Белоруссии Вадим Денисенко, руководивший этими учениями. Розыгрыш тактического эпизода по ведению боевых и специальных действий группировкой Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ отрабатывался в среду на полигоне "Брестский" на юго-западе Белоруссии. Согласно сценарию учений, Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ выполняли блокирование и разгром незаконного вооруженного формирования, освобождение временно захваченной территории, задержание и разоружение сдавшихся боевиков. "Сегодня мы подвели итог всего учения "Взаимодействие", того, что в течение нескольких дней нарабатывали, что было спланировано штабом коллективных сил оперативного реагирования. Сегодня воплотили замысел исходя из местности Беларуси - наличие болот, рек, большое количество лесов непроходимых. Разыграли эпизод по уничтожению незаконного вооруженного формирования, которое вторглось к нам на территорию, и восстановлению порядка на государственной границе. Действовали все контингенты, присутствующие на учении. Все задачи, я считаю, выполнили, по действиям подразделений замечаний, в принципе, нет", - сказал Денисенко по окончании розыгрыша эпизода учений на полигоне на юго-западе Белоруссии. Командующий подчеркнул, что все было "отработано четко и красиво". Он отметил, что в каждых учениях ОДКБ есть какие-то свои особенности, например, в среду в розыгрыш был включен элемент десантирования с малых высот. "Предполагая, что незаконное вооруженное формирование нашло местность, где может вырваться (из окружения сил КСОР ОДКБ - ред.), были высажены разведчики на этом угрожаемом направлении, чтобы провести минную засаду. Поскольку десантирование проходило недалеко от зоны боевых действий и с целью уменьшения времени нахождения парашютистов в воздухе, мы пошли на десантирование с 180 метров. Задача была выполнена", - сказал Денисенко, подчеркнув, что до учений в Белоруссии такой элемент не входил в сценарий учений "Взаимодействие". Денисенко также отметил хорошую координацию участников учений. "Уже выработан тот механизм, когда чувствуем плечо друг друга. Когда штаб коллективных сил работает как один элемент, без всяких сбоев, все понимают свою роль и место, - это главное. Задачи были поставлены правильно - войска ... выполнили их вместе и четко", - заявил он. На территории Белоруссии с 1 по 6 сентября в рамках совместных оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство-2023" проводятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023", специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2023", специальные учения с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2023".

https://ria.ru/20230905/ucheniya-1894375325.html

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белоруссия, вадим денисенко, одкб, россия