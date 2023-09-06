Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:16 06.09.2023 (обновлено: 02:41 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/obstrely-1894427094.html
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T02:16
2023-09-06T02:41
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
россия
происшествия
украина
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).&quot;Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.05 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что до полуночи ВСУ дважды обстреляли 155-миллиметроывыми снарядами Куйбышевский район Донецка: в 23.05 – тремя, в 23.15 – четырьмя. В 01.50, по данным представительства, по Куйбышевскому и Киевскому районам были выпущены три снаряда такого калибра.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие 155-миллиметровые снаряды.
https://ria.ru/20230905/obstrel-1894406061.html
донецк
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a4cfd1ee24290df0a767007b180841d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, украина, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Россия, Происшествия, Украина, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

СЦКК: украинские войска выпустили три кассетных снаряда по Донецку

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.05 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении представительства.

Представительство также сообщило, что до полуночи ВСУ дважды обстреляли 155-миллиметроывыми снарядами Куйбышевский район Донецка: в 23.05 – тремя, в 23.15 – четырьмя. В 01.50, по данным представительства, по Куйбышевскому и Киевскому районам были выпущены три снаряда такого калибра.
Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие 155-миллиметровые снаряды.
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
При обстрелах Донецка ВСУ погибла мирная жительница
Вчера, 20:41
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККРоссияПроисшествияУкраинаБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала