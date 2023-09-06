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ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T02:16

2023-09-06T02:16

2023-09-06T02:41

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

россия

происшествия

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безопасность

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ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 02.05 - населенный пункт Нетайлово - г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в сообщении представительства.Представительство также сообщило, что до полуночи ВСУ дважды обстреляли 155-миллиметроывыми снарядами Куйбышевский район Донецка: в 23.05 – тремя, в 23.15 – четырьмя. В 01.50, по данным представительства, по Куйбышевскому и Киевскому районам были выпущены три снаряда такого калибра.Киевский район расположен в северной части Донецка. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 такого калибра, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие 155-миллиметровые снаряды.

https://ria.ru/20230905/obstrel-1894406061.html

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, россия, происшествия, украина, безопасность