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ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:52
2023-09-06T00:52
2023-09-06T00:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
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происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 94 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка. За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 37 обстрелов.
https://ria.ru/20230905/udar-1894415596.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР