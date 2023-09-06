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ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.09.2023

ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T00:52

2023-09-06T00:52

2023-09-06T00:52

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

сцкк

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 94 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка. За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 37 обстрелов.

https://ria.ru/20230905/udar-1894415596.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, россия, происшествия