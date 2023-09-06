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ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:52 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/obstrely-1894422635.html
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 06.09.2023
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T00:52
2023-09-06T00:52
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 94 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство. Отмечается, что всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса. Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка. За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка. За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 37 обстрелов.
https://ria.ru/20230905/udar-1894415596.html
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донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела ВСУ
Разрушения после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
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Разрушения после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 94 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 различных боеприпаса, сообщило в телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительство сообщало о 94 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины). На донецком направлении противник совершил 71 обстрел из РСЗО, AGM-88 HARM, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском - 11 обстрелов из артиллерии 152 и 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском - семь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На волновахском - два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На светлодарском - три обстрела из артиллерии 155 миллиметров", - сообщает представительство.
Отмечается, что всего украинские войска выпустили 362 различных боеприпаса.
Под вражеским огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Светлодарск, Мироновский, Луганское, Горловка, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Валерьяновка, Ольгинка.
За прошедшие сутки поступили сведения о гибели мужчины 1951 года рождения в Куйбышевском районе Донецка и ранении 11 гражданских лиц, в том числе парня-подростка 2006 года рождения, в Киевском, Кировском, Петровском, Куйбышевском районах Донецка.
За предыдущие сутки со стороны ВФУ было зафиксировано 37 обстрелов.
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