https://ria.ru/20230906/obstrel-1894636435.html

В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом

В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом - РИА Новости, 06.09.2023

В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом

Жилой дом в Донецке (ДНР) сгорел после прилета кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T21:30

2023-09-06T21:30

2023-09-06T21:30

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Жилой дом в Донецке (ДНР) сгорел после прилета кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям экстренных служб, кассетный боеприпас угодил в дом на переулке Данте в Петровском районе. Владельцу дома посчастливилось выжить - он получил легкие ранения, его забрала скорая помощь. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские войска обстреляли ДНР 94 раза, выпустив 362 различных боеприпаса, в результате чего известно об 1 погибшем и 11 раненых человек. Повреждения получили 32 домостроения, а также 7 объектов инфраструктуры.

https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html

донецкая народная республика

донецк

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк