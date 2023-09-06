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В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом
В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом - РИА Новости, 06.09.2023
В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом
Жилой дом в Донецке (ДНР) сгорел после прилета кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T21:30
2023-09-06T21:30
2023-09-06T21:30
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Жилой дом в Донецке (ДНР) сгорел после прилета кассетного боеприпаса, передает корреспондент РИА Новости. По сообщениям экстренных служб, кассетный боеприпас угодил в дом на переулке Данте в Петровском районе. Владельцу дома посчастливилось выжить - он получил легкие ранения, его забрала скорая помощь. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК за прошедшие сутки украинские войска обстреляли ДНР 94 раза, выпустив 362 различных боеприпаса, в результате чего известно об 1 погибшем и 11 раненых человек. Повреждения получили 32 домостроения, а также 7 объектов инфраструктуры.
https://ria.ru/20230904/nato-1893971387.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК
В Донецке после обстрела кассетными боеприпасами сгорел жилой дом
В Петровском районе Донецка после обстрела кассетными снарядами сгорел жилой дом