https://ria.ru/20230906/obstrel-1894633461.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:56
2023-09-06T20:56
2023-09-06T20:56
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
сцкк
волноваха
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщили в представительстве региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее СЦКК информировал, что украинские войска с 18.55 по 19.10 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Позже также поступили сообщения об обстреле Волновахи ракетами РСЗО. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 6 сентября по состоянию на 20.30 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк (Петровский район): ранен мужчина 1969 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что в результате обстрелов украинскими войсками Волновахи были повреждены Волновахская школа искусств по улице Кости Бабина и ЗАГС по улице Героя России Владимира Жоги. Ранее в среду мэр города Алексей Кулемзин также сообщал о гибели женщины при обстреле украинскими войсками Петровского района. Как отмечал врио руководителя ДНР Денис Пушилин, всего в разных населенных пунктах республики ранения получили девять человек.
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донецк, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, сцкк, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, СЦКК, Волноваха
При обстреле Донецка пострадал мужчина
СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ мужчина получил ранение