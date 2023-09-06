https://ria.ru/20230906/obstrel-1894627913.html

При обстреле Донецка погибла женщина

При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023

При обстреле Донецка погибла женщина

Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T20:20

2023-09-06T20:20

2023-09-06T20:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

денис пушилин

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Водолечебной погибла женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Как сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин, всего в разных населенных пунктах ДНР ранения получили девять человек. "Кассетными стреляли, а потом всякими разными, ее (погибшую) похоже первой и скосило, он неожиданно прилетел, самым первым выстрелом ее и убило", - рассказала очевидица.Попадание кассетного снаряда пришлось по жилому кварталу Петровского района в 47-й дом на улице Водолечебной.Украинские войска с 18.55 по 19.10 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Петровский район Донецка кассетными снарядами.

https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html

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Наталья Макарова

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