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При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 06.09.2023 (обновлено: 20:27 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/obstrel-1894627913.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:20
2023-09-06T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Водолечебной погибла женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Как сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин, всего в разных населенных пунктах ДНР ранения получили девять человек. "Кассетными стреляли, а потом всякими разными, ее (погибшую) похоже первой и скосило, он неожиданно прилетел, самым первым выстрелом ее и убило", - рассказала очевидица.Попадание кассетного снаряда пришлось по жилому кварталу Петровского района в 47-й дом на улице Водолечебной.Украинские войска с 18.55 по 19.10 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Петровский район Донецка кассетными снарядами.
https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html
донецк
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), денис пушилин, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Денис Пушилин, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
При обстреле Донецка погибла женщина

Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
«
"В результате обстрела Петровского района по улице Водолечебной погибла женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра.
Как сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин, всего в разных населенных пунктах ДНР ранения получили девять человек.
«
"Кассетными стреляли, а потом всякими разными, ее (погибшую) похоже первой и скосило, он неожиданно прилетел, самым первым выстрелом ее и убило", - рассказала очевидица.
Попадание кассетного снаряда пришлось по жилому кварталу Петровского района в 47-й дом на улице Водолечебной.
Украинские войска с 18.55 по 19.10 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Петровский район Донецка кассетными снарядами.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)Денис ПушилинСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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