https://ria.ru/20230906/obstrel-1894627913.html
При обстреле Донецка погибла женщина
При обстреле Донецка погибла женщина - РИА Новости, 06.09.2023
При обстреле Донецка погибла женщина
Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T20:20
2023-09-06T20:20
2023-09-06T20:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
денис пушилин
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Женщина погибла при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале."В результате обстрела Петровского района по улице Водолечебной погибла женщина 1954 года рождения", - говорится в сообщении мэра.Как сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин, всего в разных населенных пунктах ДНР ранения получили девять человек. "Кассетными стреляли, а потом всякими разными, ее (погибшую) похоже первой и скосило, он неожиданно прилетел, самым первым выстрелом ее и убило", - рассказала очевидица.Попадание кассетного снаряда пришлось по жилому кварталу Петровского района в 47-й дом на улице Водолечебной.Украинские войска с 18.55 по 19.10 выпустили десять снарядов калибром 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее сообщалось, что ВСУ обстреливали Петровский район Донецка кассетными снарядами.
https://ria.ru/20230906/zasedanie-1894607117.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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При обстреле Донецка погибла женщина
Кулемзин: при обстреле со стороны ВСУ Петровского района Донецка погибла женщина