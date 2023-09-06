ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Донецку
ВСУ выпустили еще четыре кассетных снаряда по Петровскому району Донецка
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще четыре кассетных снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.05 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 14.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.
Кроме того, украинские войска в 13.50 выпустили еще четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по этому же району.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.