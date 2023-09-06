https://ria.ru/20230906/obkhod-1894490630.html
Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска
Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска - РИА Новости, 06.09.2023
Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:19
2023-09-06T12:52
андрей травников
новосибирск
новосибирская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880162458_0:37:2945:1694_1920x0_80_0_0_d3dc7e9816c8b223b9a7a2b464d264a3.jpg
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска. Путепровод длиной 85 погонных метров представляет собой важную часть транспортной развязки на 23-м километре строящегося Восточного обхода. Благодаря открытию движения обеспечен комфортный и безопасный подъезд к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам. "Объект уникальный, значимость его – стратегическая, так как это один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы "Байкал" – на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идет, первый этап открыт", - сказал Травников. Глава региона подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сел очень давно ждали ввода в эксплуатацию этой развязки. Новый путепровод – второй, который уже функционирует на строящемся первом этапе Восточного обхода. Год назад было открыто движение по путепроводу транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. "В рамках региональных объектов мы всегда находим возможность поощрить добросовестных подрядчиков и, если объект идет с опережением, приближаем финансирование. Это объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания "Новосибирскавтодор". Они подтверждают, что готовы первый этап строить с опережением, но для этого нужно приблизить финансирование, что мы и будем обсуждать с федеральным агентством (Росавтодором – ред.)", - сказал губернатор. Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", а также Гусинобродское шоссе и перспективный "Южный транзит". Новый транспортный коридор в объезд Новосибирска позволит существенно разгрузить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется завершить в четыре этапа, результатом их реализации станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт", с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html
https://ria.ru/20230905/tramvai-1894235713.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/18/1880162458_137:0:2808:2003_1920x0_80_0_0_1bbbcd22d9b7310bac8fce479c4ea791.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей травников, новосибирск, новосибирская область, экономика
Андрей Травников, Новосибирск, Новосибирская область, Экономика
НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска.
Путепровод длиной 85 погонных метров представляет собой важную часть транспортной развязки на 23-м километре строящегося Восточного обхода. Благодаря открытию движения обеспечен комфортный и безопасный подъезд к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам.
"Объект уникальный, значимость его – стратегическая, так как это один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы "Байкал" – на юг, за Искитим
, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идет, первый этап открыт", - сказал Травников.
Глава региона подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сел очень давно ждали ввода в эксплуатацию этой развязки. Новый путепровод – второй, который уже функционирует на строящемся первом этапе Восточного обхода. Год назад было открыто движение по путепроводу транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий
.
Ливневки в Новосибирске будут строить с участием областного бюджета
"В рамках региональных объектов мы всегда находим возможность поощрить добросовестных подрядчиков и, если объект идет с опережением, приближаем финансирование. Это объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания "Новосибирскавтодор". Они подтверждают, что готовы первый этап строить с опережением, но для этого нужно приблизить финансирование, что мы и будем обсуждать с федеральным агентством (Росавтодором
– ред.)", - сказал губернатор.
Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", а также Гусинобродское шоссе и перспективный "Южный транзит". Новый транспортный коридор в объезд Новосибирска позволит существенно разгрузить городские магистрали от транзитного транспорта.
Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется завершить в четыре этапа, результатом их реализации станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт", с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.
Власти Новосибирской области готовы вдвое увеличить закупку трамваев