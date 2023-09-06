https://ria.ru/20230906/obkhod-1894490630.html

Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска

Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска - РИА Новости, 06.09.2023

Травников открыл движение по развязке Восточного обхода Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:19

2023-09-06T12:52

андрей травников

новосибирск

новосибирская область

экономика

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НОВОСИБИРСК, 6 сен – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в среду открыл движение по путепроводу на второй транспортной развязке Восточного обхода Новосибирска. Путепровод длиной 85 погонных метров представляет собой важную часть транспортной развязки на 23-м километре строящегося Восточного обхода. Благодаря открытию движения обеспечен комфортный и безопасный подъезд к населенным пунктам Новолуговое и Ремесленный, а также к нескольким садовым обществам. "Объект уникальный, значимость его – стратегическая, так как это один из этапов создания опорной сети дорог вокруг Новосибирской агломерации. Перспективы по Восточному обходу – выход от Северного объезда – трассы "Байкал" – на юг, за Искитим, на Чуйский тракт. Строительство прямо сейчас идет, первый этап открыт", - сказал Травников. Глава региона подчеркнул, что 16 тысяч жителей окрестных сел очень давно ждали ввода в эксплуатацию этой развязки. Новый путепровод – второй, который уже функционирует на строящемся первом этапе Восточного обхода. Год назад было открыто движение по путепроводу транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. "В рамках региональных объектов мы всегда находим возможность поощрить добросовестных подрядчиков и, если объект идет с опережением, приближаем финансирование. Это объект федеральный, подрядчик сильный – наша компания "Новосибирскавтодор". Они подтверждают, что готовы первый этап строить с опережением, но для этого нужно приблизить финансирование, что мы и будем обсуждать с федеральным агентством (Росавтодором – ред.)", - сказал губернатор. Восточный обход – проект строительства дороги, связывающей крупные трассы: Р-254 "Иртыш", Р-255 "Сибирь", Р-256 "Чуйский тракт", а также Гусинобродское шоссе и перспективный "Южный транзит". Новый транспортный коридор в объезд Новосибирска позволит существенно разгрузить городские магистрали от транзитного транспорта. Строительство Восточного обхода Новосибирска планируется завершить в четыре этапа, результатом их реализации станет 83-километровая объездная дорога, связывающая существующий Северный обход с федеральной трассой "Чуйский тракт", с вводом которой Новосибирск будет окружен полукольцом, разгружающим восточный и южный въезды в город от транзитного транспорта.

https://ria.ru/20230905/novosibirsk-1894249591.html

https://ria.ru/20230905/tramvai-1894235713.html

новосибирск

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей травников, новосибирск, новосибирская область, экономика