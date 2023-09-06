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СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера - РИА Новости, 06.09.2023
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19:36 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/niger-1894620723.html
СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера
СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера - РИА Новости, 06.09.2023
СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера
Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T19:36
2023-09-06T19:36
в мире
нигер
франция
чад
эммануэль макрон
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс. "По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определенная часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера", - пишет агентство со ссылкой на несколько источников. Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток. Де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны, указывает агентство. Вопрос о количестве подлежащих выводу из Нигера французских сил остается открытым, сообщили агентству источники. Некоторые приближенные президента Франции Эммануэля Макрона просят французских военных, выступающих за сохранение постоянного присутствия в Западной Африке, пересмотреть свою позицию, указывая на небольшой оборот торговли между странами региона и Францией, пишет агентство. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230906/niger-1894547528.html
https://ria.ru/20230905/borrel-1894378722.html
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в мире, нигер, франция, чад, эммануэль макрон, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Чад, Эммануэль Макрон, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера

Франс Пресс: часть французского войск может быть выведена из Нигера

© AP Photo / Jerome DelayВоенные из Франции
Военные из Франции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс.
"По причине политического тупика между Парижем и Ниамеем определенная часть людских и материальных ресурсов, задействованных в борьбе с терроризмом, может быть выведена из Нигера", - пишет агентство со ссылкой на несколько источников.
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Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток.
Де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны, указывает агентство.
Вопрос о количестве подлежащих выводу из Нигера французских сил остается открытым, сообщили агентству источники.
Некоторые приближенные президента Франции Эммануэля Макрона просят французских военных, выступающих за сохранение постоянного присутствия в Западной Африке, пересмотреть свою позицию, указывая на небольшой оборот торговли между странами региона и Францией, пишет агентство.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
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В миреНигерФранцияЧадЭммануэль МакронПереворот в Нигере — 2023
 
 
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