СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера
Франс Пресс: часть французского войск может быть выведена из Нигера
© AP Photo / Jerome DelayВоенные из Франции
© AP Photo / Jerome Delay
Военные из Франции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Часть французского контингента может быть выведена из Нигера, сообщает агентство Франс Пресс.
Отмечается, что французские силы могут быть выведены через Бенин с последующей отправкой во Францию, в Чад, где располагается штаб французских сил в Сахельском регионе, или в другие регионы, где присутствуют джихадисты, в частности на Ближний Восток.
Де-факто французский контингент, присутствующий в Нигере, больше не участвует в контртеррористических операциях с армией страны, указывает агентство.
Вопрос о количестве подлежащих выводу из Нигера французских сил остается открытым, сообщили агентству источники.
Некоторые приближенные президента Франции Эммануэля Макрона просят французских военных, выступающих за сохранение постоянного присутствия в Западной Африке, пересмотреть свою позицию, указывая на небольшой оборот торговли между странами региона и Францией, пишет агентство.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.