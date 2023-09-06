Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт
Эксперт: вывод французских войск из Нигера неизбежен и займет минимум три месяца
© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель.
"Неизбежный вывод французских военных займет минимум 3-4 месяца. Сокращение развернутых французских войск будет постепенным. Об этом знают и Париж, и Ниамей. Это то, что означает "очень быстро", однако первый шаг по выводу мог бы немедленно продемонстрировать добрую волю Франции, например, вывод двух французских истребителей Mirage и беспилотников из Ниамея. Их, например, можно было бы немедленно разместить в соседнем Чаде, где у французов тоже есть база", - сказал Хампель РИА Новости.
По его мнению, все, что могла бы сделать Франция после переворота в Нигере, это сделать освобождение президента Мохамеда Базума и его отъезд во Францию условием вывода французских войск.
"Французский посол был бы незаметно заменен через несколько месяцев другим французским послом, и тогда Франция могла попытаться нормализовать свои отношения с Ниамеем после неэффективных и глупых разглагольствований (президента Франции Эммануэля) Макрона", - полагает Хампель.
Как полагает эксперт, Франции уже не удастся сохранить лицо в этой ситуации: Париж не признал правительство пришедших к власти военных, но вынужден вести с ним переговоры. "Это личное поражение французского президента", - добавил он.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Между тем, новое руководство Нигера требует от Франции установить сроки вывода контингента.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.