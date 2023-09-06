https://ria.ru/20230906/niger-1894547528.html

Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт

Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт - РИА Новости, 06.09.2023

Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт

Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T15:22

2023-09-06T15:22

2023-09-06T15:25

в мире

франция

нигер

париж

армин-паулюс хампель

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/02/1735332133_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_da92c71681e02f3bbd263382dd7d2ed4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель. "Неизбежный вывод французских военных займет минимум 3-4 месяца. Сокращение развернутых французских войск будет постепенным. Об этом знают и Париж, и Ниамей. Это то, что означает "очень быстро", однако первый шаг по выводу мог бы немедленно продемонстрировать добрую волю Франции, например, вывод двух французских истребителей Mirage и беспилотников из Ниамея. Их, например, можно было бы немедленно разместить в соседнем Чаде, где у французов тоже есть база", - сказал Хампель РИА Новости. По его мнению, все, что могла бы сделать Франция после переворота в Нигере, это сделать освобождение президента Мохамеда Базума и его отъезд во Францию условием вывода французских войск. "Французский посол был бы незаметно заменен через несколько месяцев другим французским послом, и тогда Франция могла попытаться нормализовать свои отношения с Ниамеем после неэффективных и глупых разглагольствований (президента Франции Эммануэля) Макрона", - полагает Хампель. Как полагает эксперт, Франции уже не удастся сохранить лицо в этой ситуации: Париж не признал правительство пришедших к власти военных, но вынужден вести с ним переговоры. "Это личное поражение французского президента", - добавил он. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Между тем, новое руководство Нигера требует от Франции установить сроки вывода контингента. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.

https://ria.ru/20230906/niger-1894460288.html

https://ria.ru/20230906/chad-1894516833.html

франция

нигер

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, франция, нигер, париж, армин-паулюс хампель, мохамед базум, переворот в нигере — 2023