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Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт - РИА Новости, 06.09.2023
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15:22 06.09.2023 (обновлено: 15:25 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/niger-1894547528.html
Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт
Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт - РИА Новости, 06.09.2023
Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт
Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:22
2023-09-06T15:25
в мире
франция
нигер
париж
армин-паулюс хампель
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель. "Неизбежный вывод французских военных займет минимум 3-4 месяца. Сокращение развернутых французских войск будет постепенным. Об этом знают и Париж, и Ниамей. Это то, что означает "очень быстро", однако первый шаг по выводу мог бы немедленно продемонстрировать добрую волю Франции, например, вывод двух французских истребителей Mirage и беспилотников из Ниамея. Их, например, можно было бы немедленно разместить в соседнем Чаде, где у французов тоже есть база", - сказал Хампель РИА Новости. По его мнению, все, что могла бы сделать Франция после переворота в Нигере, это сделать освобождение президента Мохамеда Базума и его отъезд во Францию условием вывода французских войск. "Французский посол был бы незаметно заменен через несколько месяцев другим французским послом, и тогда Франция могла попытаться нормализовать свои отношения с Ниамеем после неэффективных и глупых разглагольствований (президента Франции Эммануэля) Макрона", - полагает Хампель. Как полагает эксперт, Франции уже не удастся сохранить лицо в этой ситуации: Париж не признал правительство пришедших к власти военных, но вынужден вести с ним переговоры. "Это личное поражение французского президента", - добавил он. В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Между тем, новое руководство Нигера требует от Франции установить сроки вывода контингента. Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
https://ria.ru/20230906/niger-1894460288.html
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в мире, франция, нигер, париж, армин-паулюс хампель, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Франция, Нигер, Париж, Армин-Паулюс Хампель, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Вывод французских войск из Нигера займет от трех месяцев, считает эксперт

Эксперт: вывод французских войск из Нигера неизбежен и займет минимум три месяца

© AP Photo / Rebecca BlackwellФранцузский солдат
Французский солдат - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Французский солдат . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Вывод французских войск из Нигера, где недавно произошел военный переворот, неизбежен, но займет минимум 3-4 месяца, считает бывший официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по международной политике и член комитета бундестага по международным делам Армин-Паулюс Хампель.
"Неизбежный вывод французских военных займет минимум 3-4 месяца. Сокращение развернутых французских войск будет постепенным. Об этом знают и Париж, и Ниамей. Это то, что означает "очень быстро", однако первый шаг по выводу мог бы немедленно продемонстрировать добрую волю Франции, например, вывод двух французских истребителей Mirage и беспилотников из Ниамея. Их, например, можно было бы немедленно разместить в соседнем Чаде, где у французов тоже есть база", - сказал Хампель РИА Новости.
Военнослужащие национальной гвардии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
СМИ: мятежники в Нигере потребовали от Франции назвать сроки вывода войск
10:23
По его мнению, все, что могла бы сделать Франция после переворота в Нигере, это сделать освобождение президента Мохамеда Базума и его отъезд во Францию условием вывода французских войск.
"Французский посол был бы незаметно заменен через несколько месяцев другим французским послом, и тогда Франция могла попытаться нормализовать свои отношения с Ниамеем после неэффективных и глупых разглагольствований (президента Франции Эммануэля) Макрона", - полагает Хампель.
Как полагает эксперт, Франции уже не удастся сохранить лицо в этой ситуации: Париж не признал правительство пришедших к власти военных, но вынужден вести с ним переговоры. "Это личное поражение французского президента", - добавил он.
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в нигерийской Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Между тем, новое руководство Нигера требует от Франции установить сроки вывода контингента.
Республика Нигер, как бывшая французская колония, оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных соответственно. Французский военный контингент был дислоцирован в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где французские военные находились с 2014 года в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой также потребовали вывести французские войска из страны.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Парламент Чада потребовал вывести войска Франции из страны
13:52
 
В миреФранцияНигерПарижАрмин-Паулюс ХампельМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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