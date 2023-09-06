https://ria.ru/20230906/niger-1894460288.html

СМИ: мятежники в Нигере потребовали от Франции назвать сроки вывода войск

СМИ: мятежники в Нигере потребовали от Франции назвать сроки вывода войск - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: мятежники в Нигере потребовали от Франции назвать сроки вывода войск

Представители Национального совета по защите отечества (CNSP) в Нигере потребовали от Парижа установления сроков вывода французских войск с территории страны,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T10:23

2023-09-06T10:23

2023-09-06T15:10

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нигер

франция

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Представители Национального совета по защите отечества (CNSP) в Нигере потребовали от Парижа установления сроков вывода французских войск с территории страны, сообщил телеканал Al-Arabiya."Военный совет в Нигере потребовал от Франции установления сроков вывода своих войск", — говорится в сообщении.Как отметил телеканал, между нигерскими и французскими военными ведутся переговоры о выводе сил операции "Бархан".В понедельник назначенный мятежниками премьер Нигера Али Махаман Ламин Зейн заявил о проведении переговоров по скорейшему выводу французских солдат. Он также заявил, что они находятся в стране незаконно. По данным издания Le Monde, Париж начал переговоры с армией Нигера о выводе части из порядка 1,5 тысячи военных, дислоцированных в африканской стране.Ранее профессор философии и антропологии Ниамейского университета Амаду Баунти Диялу заявил РИА Новости, что Франция может попытаться спровоцировать Нигер на конфликт, чтобы осуществить вооруженное вторжение в эту страну. По мнению профессора, Париж ошибочно полагает, что будет иметь преимущество при любом вооруженном противостоянии в таких странах, как Нигер, Чад, Бенин, Габон, и других.Переворот в НигереВоенные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в страну.Как сообщали СМИ в августе, Буркина-Фасо и Мали разместили в Нигере боевые самолеты для реагирования на любые проявления агрессии в отношении этого государства. В свою очередь, Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере.Нигер — бывшая французская колония. Страна оставалась одной из последних союзниц западных государств в Сахеле. В Нигере находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Париж. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15 до 17 процентов урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде сейчас дислоцированы соответственно полторы тысячи и тысяча французских военных.Французский военный контингент появился в Нигере после того, как в 2022 году он вынужденно покинул Мали, где военные находились с 2014-го в рамках антитеррористической операции "Бархан", а также Буркина-Фасо, власти которой тоже потребовали от Парижа вывести войска из страны.

https://ria.ru/20230904/niger-1894185720.html

https://ria.ru/20230820/demokratiya-1891045828.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нигер, франция, переворот в нигере — 2023