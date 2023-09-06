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Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу - РИА Новости, 06.09.2023
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14:41 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html
Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу
Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу - РИА Новости, 06.09.2023
Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу
Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:41
2023-09-06T14:41
экономика
россия
александр новак
brent
саудовская аравия
европа
цены на нефть
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КАИР, 6 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. "Цена Brent превысила 90 долларов, это полезно для нефтяных стран. Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров", - сказал Мустафа. По мнению эксперта, повышение цен на нефть "окажет стратегическое воздействие на Запад и обанкротит Европу". Он также, в частности, обратил внимание на то, что в США начали использовать стратегические резервы. "Когда источники энергии управляемы (другими сторонами - ред.) в странах с большим экономическим ростом, зависимых от энергетики, что с ними произойдет? Дефляция, сокращение предложения, народное недовольство, неопределенность, снижение доверия к западным системам и, соответственно, нестабильность", - отметил Мустафа. Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке. После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html
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экономика, россия, александр новак, brent, саудовская аравия, европа, цены на нефть
Экономика, Россия, Александр Новак, Brent, Саудовская Аравия, Европа, Цены на нефть
Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу

Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией обанкротит Европу

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка . Архивное фото
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КАИР, 6 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа.
«
"Цена Brent превысила 90 долларов, это полезно для нефтяных стран. Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров", - сказал Мустафа.
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По мнению эксперта, повышение цен на нефть "окажет стратегическое воздействие на Запад и обанкротит Европу". Он также, в частности, обратил внимание на то, что в США начали использовать стратегические резервы.
«
"Когда источники энергии управляемы (другими сторонами - ред.) в странах с большим экономическим ростом, зависимых от энергетики, что с ними произойдет? Дефляция, сокращение предложения, народное недовольство, неопределенность, снижение доверия к западным системам и, соответственно, нестабильность", - отметил Мустафа.
Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке.
После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.
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