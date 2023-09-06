https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html

Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу

Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу - РИА Новости, 06.09.2023

Эксперт: сокращение нефтедобычи Россией и Саудовской Аравией разорит Европу

Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:41

2023-09-06T14:41

2023-09-06T14:41

экономика

россия

александр новак

brent

саудовская аравия

европа

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/03/1836105961_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_e625b052a3bbee26cca86a33faeabb0d.jpg

КАИР, 6 сен - РИА Новости, Рустам Имаев. Сокращение нефтедобычи является одним из инструментов России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, заявил РИА Новости египетский экономист, директор Азиатского центра исследований и переводов Ахмед Мустафа. "Цена Brent превысила 90 долларов, это полезно для нефтяных стран. Это (сокращение добычи нефти - ред.) является одним из оружий России и Саудовской Аравии для изменения мирового порядка, тем более что Европа столкнется с ужасной осенью и зимой в случае, если Украину не заставят сесть за стол переговоров", - сказал Мустафа. По мнению эксперта, повышение цен на нефть "окажет стратегическое воздействие на Запад и обанкротит Европу". Он также, в частности, обратил внимание на то, что в США начали использовать стратегические резервы. "Когда источники энергии управляемы (другими сторонами - ред.) в странах с большим экономическим ростом, зависимых от энергетики, что с ними произойдет? Дефляция, сокращение предложения, народное недовольство, неопределенность, снижение доверия к западным системам и, соответственно, нестабильность", - отметил Мустафа. Во вторник агентство новостей SPA со ссылкой на источник сообщило, что Саудовская Аравия продлит до конца года добровольное сокращение добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Почти одновременно с этим вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия продлит добровольное сокращение экспорта нефти на 300 тысяч баррелей в сутки до конца года. Он также добавил, что объем добровольного сокращения добычи нефти в РФ теперь будет пересматриваться ежемесячно в зависимости от ситуации на мировом рынке. После этого цены на нефть показали рост более чем на 2%, а стоимость Brent превысила 91 доллар за баррель, впервые с 17 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20230604/neftedobycha-1876117535.html

https://ria.ru/20230804/neft-1888225418.html

россия

саудовская аравия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, александр новак, brent, саудовская аравия, европа, цены на нефть