https://ria.ru/20230906/neft-1894577989.html

СМИ: страны G7 пока не планируют пересматривать потолок цен на нефть России

СМИ: страны G7 пока не планируют пересматривать потолок цен на нефть России - РИА Новости, 06.09.2023

СМИ: страны G7 пока не планируют пересматривать потолок цен на нефть России

Страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре, передает агентство... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:58

2023-09-06T16:58

2023-09-06T16:58

экономика

австралия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Страны "Большой семерки" (G7) не планируют пересматривать в ближайшее время потолок цен на российскую нефть, вступивший в силу в декабре, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель - более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца. G7 при этом планировали обсуждать корректировку по мере необходимости. Однако, как напомнило агентство, союзники не пересматривали потолок цены с марта. "И четыре человека, знакомые с политикой G7, сообщили, что группа не планирует в ближайшее время рассматривать вопрос о корректировке этой схемы", - говорится в его сообщении. "В июне или июле велись переговоры о пересмотре или, по крайней мере, обсуждении этого вопроса, но официально это так и не произошло", - приводятся в материале слова одного из дипломатических источников агентства. По его данным, несмотря на то, что некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре, США и члены "Большой семерки" не проявляли особого желания вносить изменения. Агентство считает, что неофициальной площадкой для переговоров по вопросу корректировки потолка цены могут стать кулуары предстоящей в конце сентября Генеральной Ассамблеи ООН. Цена российской нефти марки Urals в июле превысила 60 долларов за баррель. По данным Минфина РФ, ее средняя цена в июле составила 64,37 доллара за баррель, а дисконт к Brent - 15,7 доллара. В августе стоимость выросла уже до 74 долларов, а скидка оказалась ниже 13 долларов.

https://ria.ru/20230906/neftedobycha-1894532340.html

https://ria.ru/20230906/razgovor-1894492188.html

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экономика, австралия, g7, urals, brent, евросоюз, оон, сша, брюссель, цены на нефть