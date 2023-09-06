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Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном - РИА Новости, 06.09.2023
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22:01 06.09.2023 (обновлено: 22:16 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/nato-1894639181.html
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном - РИА Новости, 06.09.2023
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
Представители Румынии проинформировали НАТО о падении частей беспилотника на территории страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T22:01
2023-09-06T22:16
в мире
румыния
украина
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олег николенко
клаус йоханнис
нато
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Представители Румынии проинформировали НАТО о падении частей беспилотника на территории страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Североатлантического блока. &quot;Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента&quot;, — подчеркнули в альянсе.Уточняется, что союзники выразили твердую солидарность с Бухарестом. В альянсе также напомнили, что НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черноморском регионе, и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией.Ранее сегодня румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава военного ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко написал в соцсетях, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Его слова опроверг президент республики Клаус Йоханнис. Он заявил, что в стране не падали не только российские беспилотники, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.
https://ria.ru/20230906/drony-1894547822.html
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в мире, румыния, украина, одесская область, олег николенко, клаус йоханнис, нато
В мире, Румыния, Украина, Одесская область, Олег Николенко, Клаус Йоханнис, НАТО
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном

НАТО: Румыния проинформировала альянс об инциденте с дроном у границы Украины

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Представители Румынии проинформировали НАТО о падении частей беспилотника на территории страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Североатлантического блока.
«

"Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента", — подчеркнули в альянсе.

Уточняется, что союзники выразили твердую солидарность с Бухарестом. В альянсе также напомнили, что НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черноморском регионе, и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией.
Ранее сегодня румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава военного ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования.
Министр обороны Румынии Анджел Тылвар - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Румынии допустили, что в стране могли упасть обломки российских дронов
Вчера, 15:24
В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий.
Пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко написал в соцсетях, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Его слова опроверг президент республики Клаус Йоханнис. Он заявил, что в стране не падали не только российские беспилотники, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Глава Румынии потребовал провести расследование инцидента с дронами
Вчера, 18:00
 
В миреРумынияУкраинаОдесская областьОлег НиколенкоКлаус ЙоханнисНАТО
 
 
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