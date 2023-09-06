https://ria.ru/20230906/nato-1894639181.html

Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном

Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном - РИА Новости, 06.09.2023

Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном

Представители Румынии проинформировали НАТО о падении частей беспилотника на территории страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T22:01

2023-09-06T22:01

2023-09-06T22:16

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нато

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БРЮССЕЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Представители Румынии проинформировали НАТО о падении частей беспилотника на территории страны, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении Североатлантического блока. "Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента", — подчеркнули в альянсе.Уточняется, что союзники выразили твердую солидарность с Бухарестом. В альянсе также напомнили, что НАТО значительно увеличила свое присутствие в Черноморском регионе, и подчеркнули, что продолжают внимательно следить за ситуацией.Ранее сегодня румынский телеканал Antena-3 со ссылкой на министра обороны Анджела Тылвара сообщил, что на территории страны нашли обломки, которые могут быть частями беспилотников. Глава военного ведомства подчеркнул, что объекты не представляют опасности. Президент страны Клаус Йоханнис потребовал срочного расследования. В ночь на понедельник в Одесской области объявили воздушную тревогу, местные СМИ сообщали о взрывах в городе Измаил. Украинское оперативное командование "Юг" заявило, что в регионе повреждено оборудование аграрных и промышленных предприятий. Пресс-секретарь МИД страны Олег Николенко написал в соцсетях, что российские дроны якобы упали и сдетонировали на территории Румынии. Его слова опроверг президент республики Клаус Йоханнис. Он заявил, что в стране не падали не только российские беспилотники, но даже их детали, поскольку государство контролирует свое воздушное пространство.

https://ria.ru/20230906/drony-1894547822.html

https://ria.ru/20230906/drony-1894597876.html

румыния

украина

одесская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, румыния, украина, одесская область, олег николенко, клаус йоханнис, нато