https://ria.ru/20230906/nasledie-1894531701.html

Новые меры сохранения культурного наследия приняли нижегородские власти

Новые меры сохранения культурного наследия приняли нижегородские власти - РИА Новости, 06.09.2023

Новые меры сохранения культурного наследия приняли нижегородские власти

Новые меры поддержки предпринимателей, готовых восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), приняты в Нижегородской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T14:37

2023-09-06T14:37

2023-09-06T14:44

нижегородская область

экономика

нижегородская область

гусев

нижний новгород

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Новые меры поддержки предпринимателей, готовых восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), приняты в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующие постановления подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Так, утвержден порядок субсидирования расходов по возмещению процентной ставки по кредитам, привлеченным для финансирования работ по сохранению ОКН. "Обсуждали эту тему на встрече с бизнесом буквально в августе. Преобразить дома с историей мы действительно можем только вместе. Будет здорово, если нижегородские предприниматели, имеющие необходимые ресурсы, присоединятся к восстановлению памятников культурного наследия. При этом мы понимаем, что для мотивации бизнеса нужны привлекательные условия. Мы часто слышали, что не все действующие меры поддержки работают, как надо. Поэтому разработали новые – именно те, о которых просил бизнес на встречах с моими заместителями", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Всего в регионе – более 3600 объектов культурного наследия. Право на субсидирование уплаченных процентов по кредитам получают предприниматели-собственники ОКН, отчужденного из государственной или муниципальной собственности. Порядок также распространяется на тех, кто арендует памятник или обладает правом безвозмездного пользования ОКН. "Кроме того, существенно упрощен порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат на сохранение ОКН. Скорректирован механизм определения получателей субсидий, установлены критерии к ним. Конкретизированы виды работ, которые подлежат субсидированию. Скорректированы критерии оценки размера субсидии, подлежащей выплате: для ОКН – до 70% от расходов собственника, для вновь выявленных ОКН – до 50%. Размер субсидии составит до 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Возмещать расходы по процентным ставкам и предоставлять субсидии будет управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Отмечается, что в Нижегородской области инвесторы, желающие восстановить ОКН, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – предоставлением компенсационного земельного участка при условии реставрации объекта. Благодаря этому механизму в 2022 году была завершена реставрация усадьбы Гусевых на улице Славянской. Нижний Новгород получил отреставрированный ОКН, а инвестор – специализированный застройщик "ННДК "Мещера" – бонус от государства в виде земельного участка.

https://ria.ru/20230829/strategiya-1892991615.html

https://ria.ru/20230724/goroda-1886027587.html

нижегородская область

гусев

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижегородская область, гусев, нижний новгород, глеб никитин