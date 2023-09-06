Новые меры сохранения культурного наследия приняли нижегородские власти
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде
Вид на церковь Рождества Иоанна Предтечи на Торгу в Нижнем Новгороде. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сен - РИА Новости. Новые меры поддержки предпринимателей, готовых восстанавливать объекты культурного наследия (ОКН), приняты в Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие постановления подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Так, утвержден порядок субсидирования расходов по возмещению процентной ставки по кредитам, привлеченным для финансирования работ по сохранению ОКН.
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"Обсуждали эту тему на встрече с бизнесом буквально в августе. Преобразить дома с историей мы действительно можем только вместе. Будет здорово, если нижегородские предприниматели, имеющие необходимые ресурсы, присоединятся к восстановлению памятников культурного наследия. При этом мы понимаем, что для мотивации бизнеса нужны привлекательные условия. Мы часто слышали, что не все действующие меры поддержки работают, как надо. Поэтому разработали новые – именно те, о которых просил бизнес на встречах с моими заместителями", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Всего в регионе – более 3600 объектов культурного наследия. Право на субсидирование уплаченных процентов по кредитам получают предприниматели-собственники ОКН, отчужденного из государственной или муниципальной собственности. Порядок также распространяется на тех, кто арендует памятник или обладает правом безвозмездного пользования ОКН.
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"Кроме того, существенно упрощен порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат на сохранение ОКН. Скорректирован механизм определения получателей субсидий, установлены критерии к ним. Конкретизированы виды работ, которые подлежат субсидированию. Скорректированы критерии оценки размера субсидии, подлежащей выплате: для ОКН – до 70% от расходов собственника, для вновь выявленных ОКН – до 50%. Размер субсидии составит до 20 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Возмещать расходы по процентным ставкам и предоставлять субсидии будет управление госохраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
Отмечается, что в Нижегородской области инвесторы, желающие восстановить ОКН, могут воспользоваться еще одной мерой поддержки – предоставлением компенсационного земельного участка при условии реставрации объекта. Благодаря этому механизму в 2022 году была завершена реставрация усадьбы Гусевых на улице Славянской. Нижний Новгород получил отреставрированный ОКН, а инвестор – специализированный застройщик "ННДК "Мещера" – бонус от государства в виде земельного участка.