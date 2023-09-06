https://ria.ru/20230906/nalog-1894472086.html

Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить

Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить - РИА Новости, 06.09.2023

Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить

Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T11:15

2023-09-06T11:15

2023-09-06T11:15

экономика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин. "Проект... 1. Предоставить организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, право на следующие меры поддержки: а) продление на 12 месяцев установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты налога на прибыль организаций (далее – налог), авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2023 году", - говорится в документе. Авторы проекта уточняют, что к организациям, имеющим право на получение такой меры поддержки, "относятся государственные предприятия и учреждения, за которыми закреплены ‎во владение, пользование и (или) распоряжение объекты топливно-энергетического комплекса, и местом нахождения этих государственных предприятий и учреждений являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области".

https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство финансов рф (минфин россии)