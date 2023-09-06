https://ria.ru/20230906/nalog-1894472086.html
Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить
Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить - РИА Новости, 06.09.2023
Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить
Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T11:15
2023-09-06T11:15
2023-09-06T11:15
экономика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Минфин РФ предложил на год отсрочить начисленный в 2023 году налог на прибыль госпредприятиям ТЭК в новых регионах, следует из проекта постановления правительства РФ, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Разработчиком проекта выступает Минфин. "Проект... 1. Предоставить организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, право на следующие меры поддержки: а) продление на 12 месяцев установленных законодательством о налогах и сборах сроков уплаты налога на прибыль организаций (далее – налог), авансовых платежей по налогу, которые наступают в 2023 году", - говорится в документе. Авторы проекта уточняют, что к организациям, имеющим право на получение такой меры поддержки, "относятся государственные предприятия и учреждения, за которыми закреплены во владение, пользование и (или) распоряжение объекты топливно-энергетического комплекса, и местом нахождения этих государственных предприятий и учреждений являются территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области или Херсонской области".
https://ria.ru/20230901/nalogi-1893527747.html
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РИА Новости
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экономика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство финансов рф (минфин россии)
Экономика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах предложили отсрочить
Минфин предложил отсрочить налог на прибыль госкомпаниям ТЭК в новых регионах