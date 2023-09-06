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Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России - РИА Новости, 06.09.2023
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16:27 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/nagrada-1894567626.html
Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России
Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России - РИА Новости, 06.09.2023
Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России
Духовное управление мусульман России наградило руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:27
2023-09-06T16:27
россия
ахмед дудаев
рамзан кадыров
совет муфтиев россии
центральное духовное управление мусульман россии
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Духовное управление мусульман России наградило руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову высшей наградой Совета муфтиев России - орденом Почета "Аль-Фахр", сообщил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Руководитель регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна Кадырова награждена орденом Почета "Аль-Фахр" Духовным управлением мусульман РФ. Награждение состоялось в ходе открытия мечети Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе", - рассказал Дудаев. По его словам, высшая награда вручена за многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность во имя ценностей милосердия и человеколюбия, утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи.
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россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров, совет муфтиев россии, центральное духовное управление мусульман россии
Россия, Ахмед Дудаев, Рамзан Кадыров, Совет муфтиев России, Центральное духовное управление мусульман России
Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России

Духовное управление мусульман наградило Аймани Кадырову орденом Почета Аль-Фахр

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкМать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова
Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Мать Рамзана Кадырова Аймани Кадырова. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Духовное управление мусульман России наградило руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову высшей наградой Совета муфтиев России - орденом Почета "Аль-Фахр", сообщил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
«
"Руководитель регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна Кадырова награждена орденом Почета "Аль-Фахр" Духовным управлением мусульман РФ. Награждение состоялось в ходе открытия мечети Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе", - рассказал Дудаев.
По его словам, высшая награда вручена за многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность во имя ценностей милосердия и человеколюбия, утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи.
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РоссияАхмед ДудаевРамзан КадыровСовет муфтиев РоссииЦентральное духовное управление мусульман России
 
 
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