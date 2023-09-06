https://ria.ru/20230906/nagrada-1894567626.html

Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России

Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России - РИА Новости, 06.09.2023

Мать Кадырова получила высшую награду Совета муфтиев России

Духовное управление мусульман России наградило руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:27

2023-09-06T16:27

2023-09-06T16:27

россия

ахмед дудаев

рамзан кадыров

совет муфтиев россии

центральное духовное управление мусульман россии

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ГРОЗНЫЙ, 6 сен – РИА Новости. Духовное управление мусульман России наградило руководителя регионального общественного фонда имени первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Кадырову высшей наградой Совета муфтиев России - орденом Почета "Аль-Фахр", сообщил РИА Новости министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. "Руководитель регионального общественного фонда имени первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевна Кадырова награждена орденом Почета "Аль-Фахр" Духовным управлением мусульман РФ. Награждение состоялось в ходе открытия мечети Сулеймана и Роксоланы в Мариуполе", - рассказал Дудаев. По его словам, высшая награда вручена за многолетнюю плодотворную благотворительную деятельность во имя ценностей милосердия и человеколюбия, утверждение в обществе идеалов материнства и традиционной крепкой семьи.

https://ria.ru/20230831/sanktsii-1893523333.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, ахмед дудаев, рамзан кадыров, совет муфтиев россии, центральное духовное управление мусульман россии