https://ria.ru/20230906/moskalkova-1894449097.html

Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии

Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии - РИА Новости, 06.09.2023

Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится а ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:34

2023-09-06T09:34

2023-09-06T09:34

в мире

латвия

татьяна москалькова

россия

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится а ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии. "Наши балтийские соседи взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения… Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале. "Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно – пожилого возраста", - подчеркнула она. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Ранее совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.

https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html

https://ria.ru/20230905/ekzamen-1894396211.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, латвия, татьяна москалькова, россия, оон, совет европы