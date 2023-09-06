Рейтинг@Mail.ru
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии - РИА Новости, 06.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:34 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/moskalkova-1894449097.html
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии - РИА Новости, 06.09.2023
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится а ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:34
2023-09-06T09:34
в мире
латвия
татьяна москалькова
россия
оон
совет европы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_575c3755ffe2d57b972067bd5e36d973.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится а ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии. "Наши балтийские соседи взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения… Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале. "Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно – пожилого возраста", - подчеркнула она. Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев. Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного. Ранее совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.
https://ria.ru/20230906/knigi-1894424286.html
https://ria.ru/20230905/ekzamen-1894396211.html
латвия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732915349_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2cb2a38800a35b5585911f5ffaec7ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, латвия, татьяна москалькова, россия, оон, совет европы
В мире, Латвия, Татьяна Москалькова, Россия, ООН, Совет Европы
Москалькова обратится в ООН из-за планов выселения русскоязычных из Латвии

Москалькова обратится в ООН и СЕ из-за планов выселения русскоязычных из Латвии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится а ООН и Совет Европы в связи с планами выселения русскоязычных граждан из Латвии.
"Наши балтийские соседи взяли курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения… Считаю, что умышленное создание условий, которые вынуждают граждан покинуть Латвию, грубым нарушением прав человека", - написала омбудсмен в своем телеграм-канале.
"Буду обращаться к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с просьбой обратить внимание на нарушение прав наших соотечественников, особенно – пожилого возраста", - подчеркнула она.
Ранее стало известно, что проживающие в Латвии граждане России, не сдавшие экзамен по латышскому языку, начнут с сентября получать письма от МВД с предписанием покинуть страну. Как заявил глава комиссии парламента по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмарс Лидака, из республики могут выслать около 6 тысяч граждан РФ в течение трех месяцев.
Рига - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Приказано уничтожить". В Латвии нашли способ бороться с Россией
01:35
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года.
Ранее сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык – латышский. Русский язык имеет статус иностранного.
Ранее совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.
Вид на Ригу - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Более 60 процентов россиян не сдали языковой тест в Латвии с первой попытки
Вчера, 19:37
 
В миреЛатвияТатьяна МоскальковаРоссияООНСовет Европы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала