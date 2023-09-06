https://ria.ru/20230906/mongoliya-1894596451.html

Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию

Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию - РИА Новости, 06.09.2023

Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию

Туристический поток из России в Монголию с мая по август вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T18:08

2023-09-06T18:08

2023-09-06T18:08

туризм

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туризм

туристы

монголия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Туристический поток из России в Монголию с мая по август вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Туристический поток в Монголию летом вырос в 1,7 раза. Такую тенденцию отмечают сибирские таможенники: с мая по август 2023 года таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией прошли более 146 тысяч пассажиров. Это на 70 процентов больше, чем в прошлом году", – уточняется в сообщении. По данным таможенников, в среднем за сутки этим летом сибирские таможенники оформляли более 1,5 тысячи легковых авто, следующих в обоих направлениях. При этом пик нагрузки приходился на пятницу и выходные дни, когда границу пересекали до 2,4 тысячи человек. "Максимальный транспортный и пассажирский трафик в 2023 году пришелся на июль. Также рост турпотока таможенники отмечали во второй половине августа, когда в Монголии проходили традиционные приграничные ярмарки и туристические фестивали", – добавляют в ФТС.

https://ria.ru/20230906/azerbaydzhan-1894146511.html

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, монголия, федеральная таможенная служба (фтс россии)