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Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию - РИА Новости, 06.09.2023
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Туризм
 
18:08 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/mongoliya-1894596451.html
Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию
Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию - РИА Новости, 06.09.2023
Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию
Туристический поток из России в Монголию с мая по август вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в телеграм-канале... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T18:08
2023-09-06T18:08
туризм
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туризм
туристы
монголия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Туристический поток из России в Монголию с мая по август вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "Туристический поток в Монголию летом вырос в 1,7 раза. Такую тенденцию отмечают сибирские таможенники: с мая по август 2023 года таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией прошли более 146 тысяч пассажиров. Это на 70 процентов больше, чем в прошлом году", – уточняется в сообщении. По данным таможенников, в среднем за сутки этим летом сибирские таможенники оформляли более 1,5 тысячи легковых авто, следующих в обоих направлениях. При этом пик нагрузки приходился на пятницу и выходные дни, когда границу пересекали до 2,4 тысячи человек. "Максимальный транспортный и пассажирский трафик в 2023 году пришелся на июль. Также рост турпотока таможенники отмечали во второй половине августа, когда в Монголии проходили традиционные приграничные ярмарки и туристические фестивали", – добавляют в ФТС.
https://ria.ru/20230906/azerbaydzhan-1894146511.html
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новости - туризм, туризм, туристы, монголия, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Монголия, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Россияне стали чаще ездить на отдых в Монголию

ФТС: туристический поток из России в Монголию в мае-августе вырос в 1,7 раза

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДевочки в национальных костюмах возле Мемориала, посвященного монгольским революционерам и героям войны, в городе Чойбалсан
Девочки в национальных костюмах возле Мемориала, посвященного монгольским революционерам и героям войны, в городе Чойбалсан - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Туристический поток из России в Монголию с мая по август вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в телеграм-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"Туристический поток в Монголию летом вырос в 1,7 раза. Такую тенденцию отмечают сибирские таможенники: с мая по август 2023 года таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией прошли более 146 тысяч пассажиров. Это на 70 процентов больше, чем в прошлом году", – уточняется в сообщении.
По данным таможенников, в среднем за сутки этим летом сибирские таможенники оформляли более 1,5 тысячи легковых авто, следующих в обоих направлениях. При этом пик нагрузки приходился на пятницу и выходные дни, когда границу пересекали до 2,4 тысячи человек.
"Максимальный транспортный и пассажирский трафик в 2023 году пришелся на июль. Также рост турпотока таможенники отмечали во второй половине августа, когда в Монголии проходили традиционные приграничные ярмарки и туристические фестивали", – добавляют в ФТС.
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