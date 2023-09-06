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В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня - РИА Новости, 06.09.2023
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Религия
 
07:26 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/monastyr-1894436211.html
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня - РИА Новости, 06.09.2023
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня
Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:26
2023-09-06T07:26
религия
кения
русская православная церковь
африка
найроби (город)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране, рассказала РИА Новости в интервью первая монахиня Русской православной церкви (РПЦ) из Африки кенийка Матрона (в миру – Абигейл Джепчирчир). "Имеются два места, где есть верующие. Они, конечно же, есть и в городских поселках, и в деревнях, а также в более крупных сельских поселениях. Но двумя крупными городами, которые в настоящее время выступают за такого рода начинание, являются столица Найроби и Кисуму", – рассказала монахиня.
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кения
африка
найроби (город)
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кения, русская православная церковь, африка, найроби (город)
Религия, Кения, Русская православная церковь, Африка, Найроби (город)
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня

Монахиня: столица Кении Найроби поддерживает идею создания монастыря РПЦ

Первая монахиня РПЦ из Африки Матрона (в миру Абигейл Джепчирчир)
Первая монахиня РПЦ из Африки Матрона (в миру Абигейл Джепчирчир)
Первая монахиня РПЦ из Африки Матрона (в миру Абигейл Джепчирчир). Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране, рассказала РИА Новости в интервью первая монахиня Русской православной церкви (РПЦ) из Африки кенийка Матрона (в миру – Абигейл Джепчирчир).
"Имеются два места, где есть верующие. Они, конечно же, есть и в городских поселках, и в деревнях, а также в более крупных сельских поселениях. Но двумя крупными городами, которые в настоящее время выступают за такого рода начинание, являются столица Найроби и Кисуму", – рассказала монахиня.
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РелигияКенияРусская православная церковьАфрикаНайроби (город)
 
 
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