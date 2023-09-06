https://ria.ru/20230906/monastyr-1894436211.html

В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня

В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня - РИА Новости, 06.09.2023

В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня

Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране,... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T07:26

2023-09-06T07:26

2023-09-06T07:26

религия

кения

русская православная церковь

африка

найроби (город)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране, рассказала РИА Новости в интервью первая монахиня Русской православной церкви (РПЦ) из Африки кенийка Матрона (в миру – Абигейл Джепчирчир). "Имеются два места, где есть верующие. Они, конечно же, есть и в городских поселках, и в деревнях, а также в более крупных сельских поселениях. Но двумя крупными городами, которые в настоящее время выступают за такого рода начинание, являются столица Найроби и Кисуму", – рассказала монахиня.

https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html

кения

африка

найроби (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

кения, русская православная церковь, африка, найроби (город)