https://ria.ru/20230906/monastyr-1894436211.html
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня - РИА Новости, 06.09.2023
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня
Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране,... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T07:26
2023-09-06T07:26
2023-09-06T07:26
религия
кения
русская православная церковь
африка
найроби (город)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране, рассказала РИА Новости в интервью первая монахиня Русской православной церкви (РПЦ) из Африки кенийка Матрона (в миру – Абигейл Джепчирчир). "Имеются два места, где есть верующие. Они, конечно же, есть и в городских поселках, и в деревнях, а также в более крупных сельских поселениях. Но двумя крупными городами, которые в настоящее время выступают за такого рода начинание, являются столица Найроби и Кисуму", – рассказала монахиня.
https://ria.ru/20221227/rpts-1841759872.html
кения
африка
найроби (город)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кения, русская православная церковь, африка, найроби (город)
Религия, Кения, Русская православная церковь, Африка, Найроби (город)
В Кении поддерживают идею создания монастыря РПЦ, рассказала монахиня
Монахиня: столица Кении Найроби поддерживает идею создания монастыря РПЦ
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Столица Кении Найроби и ее третий по величине город Кисуму в настоящее время поддерживают идею создания монастыря Русской православной церкви в стране, рассказала РИА Новости в интервью первая монахиня Русской православной церкви (РПЦ) из Африки кенийка Матрона (в миру – Абигейл Джепчирчир).
"Имеются два места, где есть верующие. Они, конечно же, есть и в городских поселках, и в деревнях, а также в более крупных сельских поселениях. Но двумя крупными городами, которые в настоящее время выступают за такого рода начинание, являются столица Найроби и Кисуму", – рассказала монахиня.
РПЦ будет создавать в Африке монастыри по подобию русских