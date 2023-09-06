https://ria.ru/20230906/moldaviya-1894447088.html
Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом"
Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом" - РИА Новости, 06.09.2023
Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом"
Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, заявил министр энергетики Молдавии... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T09:25
2023-09-06T09:25
2023-09-06T10:03
молдавия
газпром
молдовагаз
экономика
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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, огласив итоги аудита."Молдовагаз" – это "дочка" "Газпрома". Правительство Молдовы - миноритарный собственник "Молдовагаза". Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов к концу марта 2022 года", - сказал Парликов, подчеркнув, что это задолженность относится к правому берегу Днестра, то есть не считая Приднестровье, и теперь правительство будет ждать реакцию обеих компаний.В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. Тарифы на газ в Молдавии выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. С декабря "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Газ из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз".В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В августе прошлого года правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.В свою очередь Парликов говорил 16 июля, что отчет об аудите долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом Парликов отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.
https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html
https://ria.ru/20230817/gazprom-1890623021.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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молдавия, газпром, молдовагаз, экономика
Молдавия, Газпром, Молдовагаз, Экономика
Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом"
Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил $709 миллионов в марте 2022 года
КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, огласив итоги аудита.
"Молдовагаз" – это "дочка" "Газпрома". Правительство Молдовы - миноритарный собственник "Молдовагаза". Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов к концу марта 2022 года", - сказал Парликов, подчеркнув, что это задолженность относится к правому берегу Днестра
, то есть не считая Приднестровье, и теперь правительство будет ждать реакцию обеих компаний.
В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. Тарифы на газ в Молдавии выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. С декабря "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Газ из России
направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).
Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз".
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В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В августе прошлого года правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.
В свою очередь Парликов говорил 16 июля, что отчет об аудите долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом Парликов отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.
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