https://ria.ru/20230906/moldaviya-1894447088.html

Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом"

Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом" - РИА Новости, 06.09.2023

Министр энергетики Молдавии рассказал о долге перед "Газпромом"

Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, заявил министр энергетики Молдавии... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T09:25

2023-09-06T09:25

2023-09-06T10:03

молдавия

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молдовагаз

экономика

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КИШИНЕВ, 6 сен - РИА Новости. Долг компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов по состоянию на конец марта прошлого года, заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов, огласив итоги аудита."Молдовагаз" – это "дочка" "Газпрома". Правительство Молдовы - миноритарный собственник "Молдовагаза". Долг "Молдовагаза" перед "Газпромом" составил 709 миллионов долларов к концу марта 2022 года", - сказал Парликов, подчеркнув, что это задолженность относится к правому берегу Днестра, то есть не считая Приднестровье, и теперь правительство будет ждать реакцию обеих компаний.В Молдавии действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за дефицита газа и резкого подорожания энергоресурсов. Тарифы на газ в Молдавии выросли в прошлом году почти в семь раз, а на электроэнергию - почти в четыре раза. С декабря "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и "Газпрома". Газ из России направляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров).Ранее "Газпром" сообщал, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения об урегулировании исторической задолженности АО "Молдовагаз".В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности "Молдовагаза" в 2022 году. В августе прошлого года правительство Молдавии заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты аудита станут известны еще в январе-феврале, однако срок проведения проверки был продлен до апреля.В свою очередь Парликов говорил 16 июля, что отчет об аудите долга компании "Молдовагаз" перед "Газпромом" завершен и будет направлен российской стороне вместе с проектом соглашения о регламентировании исторической задолженности на сумму более чем 720 миллионов долларов. При этом Парликов отмечал, что результаты аудита "интересные" и будут преданы огласке после их тщательного анализа.

https://ria.ru/20230831/pkhg-1893467513.html

https://ria.ru/20230817/gazprom-1890623021.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, газпром, молдовагаз, экономика