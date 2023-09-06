https://ria.ru/20230906/mitvol-1894512755.html
Источник: пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Митволь
Источник: пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Митволь - РИА Новости, 06.09.2023
Источник: пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Митволь
Пострадавшим, со счетов которого в ОАЭ украли более 136 миллионов рублей, оказался экс-замглавы Росприроднадзора, ныне фигурант дела о хищении более 900... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T13:43
2023-09-06T13:43
2023-09-06T13:43
в мире
олег митволь
оаэ
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КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Пострадавшим, со счетов которого в ОАЭ украли более 136 миллионов рублей, оказался экс-замглавы Росприроднадзора, ныне фигурант дела о хищении более 900 миллионов рублей Олег Митволь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Красноярского края. Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала журналистам, что полицейские в Ярославской области задержали подозреваемую в хищении более 136 миллионов рублей у некоего мужчины: завладеть крупной суммой ей помогла поддельная доверенность, предъявленная в Эмиратах. При этом имени пострадавшего она не назвала. "Да, потерпевший Митволь", - сказал источник. Ранее другой источник заявлял РИА Новости, что прокуратура Красноярского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Митволя о мошенничестве. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, "его условия полностью выполнены", отмечал источник. Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Митволь находится под домашним арестом. Также уголовные дела о хищении при строительстве метро находятся в производстве суда в отношении бывших председателя правительства края Юрия Лапшина, регионального министра транспорта Константина Димитрова и начальника краевого транспортного управления Константина Мандрова. Димитров находится в СИЗО, Мандров под запретом определенных действий, Лапшин под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20230706/mitvol-1882575789.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, олег митволь, оаэ
В мире, Олег Митволь, ОАЭ
Источник: пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Митволь
Пострадавшим от кражи 136 миллионов рублей в ОАЭ оказался Олег Митволь
КРАСНОЯРСК, 6 сен - РИА Новости. Пострадавшим, со счетов которого в ОАЭ украли более 136 миллионов рублей, оказался экс-замглавы Росприроднадзора, ныне фигурант дела о хищении более 900 миллионов рублей Олег Митволь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Красноярского края.
Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк
рассказала журналистам, что полицейские в Ярославской области задержали подозреваемую в хищении более 136 миллионов рублей у некоего мужчины: завладеть крупной суммой ей помогла поддельная доверенность, предъявленная в Эмиратах. При этом имени пострадавшего она не назвала.
"Да, потерпевший Митволь", - сказал источник.
Ранее другой источник заявлял РИА Новости, что прокуратура Красноярского края
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Олега Митволя о мошенничестве. С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, "его условия полностью выполнены", отмечал источник.
Суд перевел Митволя под домашний арест
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска
. По статье "Мошенничество в особо крупном размере" ему грозит до 10 лет лишения свободы. Митволь находится под домашним арестом.
Также уголовные дела о хищении при строительстве метро находятся в производстве суда в отношении бывших председателя правительства края Юрия Лапшина, регионального министра транспорта Константина Димитрова и начальника краевого транспортного управления Константина Мандрова. Димитров находится в СИЗО, Мандров под запретом определенных действий, Лапшин под подпиской о невыезде.