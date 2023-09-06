https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html
Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток"
Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.09.2023
Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток"
Примененные ВСУ мины "Лепесток" против мирных жителей представляют особую опасность для детей – если взрослого мужчину такая мина серьезно покалечит, то от... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T06:02
2023-09-06T06:02
2023-09-06T08:29
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894439087_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_94e7ec7dfdb4e0781e776b6d4fbdcf21.jpg
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Примененные ВСУ мины "Лепесток" против мирных жителей представляют особую опасность для детей – если взрослого мужчину такая мина серьезно покалечит, то от ребенка при подрыве на ней "может ничего не остаться", сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Он напомнил, что украинские военные и националисты, в частности, не избирательно и массово применяли мины "Лепесток" против мирных жителей. "Мина – это такой боеприпас, ей не важно, военный на нее наступит, гражданский… Одно дело, когда наступит мужик весом 100 килограммов - вот слышали по телевизору мины "Лепесток", это мина ПФМ-1С, мина сама весит 80 грамм, а взрывчатое вещество у нее всего 40 грамм жидкое, пластинчатое... Одно дело, когда наступит мужик – оторвет ступню, а совсем другое дело, когда наступит пятилетний ребенок, понимаете? Там и от ребенка может ничего не остаться", - сказал Сайфуллин. Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/06/1894439087_265:0:1705:1080_1920x0_80_0_0_72f2733da648466146b685a6420e813b.jpg
Сайфуллин о минах "Лепесток", которыми ВСУ забрасывают города
Мины "Лепесток", которыми ВСУ забрасывают города, особенно опасны для детей, рассказал РИА Новости Герой России полковник Рустам Сайфуллин.
2023-09-06T06:02
true
PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток"
Герой России: мины "Лепесток" особо опасны для детей, они их убивают, а не ранят
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Примененные ВСУ мины "Лепесток" против мирных жителей представляют особую опасность для детей – если взрослого мужчину такая мина серьезно покалечит, то от ребенка при подрыве на ней "может ничего не остаться", сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин.
Он напомнил, что украинские военные и националисты, в частности, не избирательно и массово применяли мины "Лепесток" против мирных жителей.
"Мина – это такой боеприпас, ей не важно, военный на нее наступит, гражданский… Одно дело, когда наступит мужик весом 100 килограммов - вот слышали по телевизору мины "Лепесток", это мина ПФМ-1С, мина сама весит 80 грамм, а взрывчатое вещество у нее всего 40 грамм жидкое, пластинчатое... Одно дело, когда наступит мужик – оторвет ступню, а совсем другое дело, когда наступит пятилетний ребенок, понимаете? Там и от ребенка может ничего не остаться", - сказал Сайфуллин.
Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец.
В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Герой России рассказал, как ВСУ закидывают минные поля людьми