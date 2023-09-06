https://ria.ru/20230906/miny-1894433542.html

Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток"

Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток" - РИА Новости, 06.09.2023

Герой России рассказал, для кого особо опасны мины "Лепесток"

Примененные ВСУ мины "Лепесток" против мирных жителей представляют особую опасность для детей – если взрослого мужчину такая мина серьезно покалечит, то от... РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T06:02

2023-09-06T06:02

2023-09-06T08:29

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Примененные ВСУ мины "Лепесток" против мирных жителей представляют особую опасность для детей – если взрослого мужчину такая мина серьезно покалечит, то от ребенка при подрыве на ней "может ничего не остаться", сообщил в интервью РИА Новости замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Он напомнил, что украинские военные и националисты, в частности, не избирательно и массово применяли мины "Лепесток" против мирных жителей. "Мина – это такой боеприпас, ей не важно, военный на нее наступит, гражданский… Одно дело, когда наступит мужик весом 100 килограммов - вот слышали по телевизору мины "Лепесток", это мина ПФМ-1С, мина сама весит 80 грамм, а взрывчатое вещество у нее всего 40 грамм жидкое, пластинчатое... Одно дело, когда наступит мужик – оторвет ступню, а совсем другое дело, когда наступит пятилетний ребенок, понимаете? Там и от ребенка может ничего не остаться", - сказал Сайфуллин. Полковник Рустам Сайфуллин получил два ранения в ходе спецоперации, командовал 40-м инженерно-саперным полком 41-й общевойсковой армии. За мужество и героизм при выполнении боевых задач удостоен звания Героя России. В частности, в одном из эпизодов продолжал командовать вверенными ему силами под огнем противника несмотря на тяжелые ранения, благодаря чему его подразделения справились с задачей по переправе через Северский Донец. В настоящее время после восстановления назначен на должность замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894215335.html

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Сайфуллин о минах "Лепесток", которыми ВСУ забрасывают города Мины "Лепесток", которыми ВСУ забрасывают города, особенно опасны для детей, рассказал РИА Новости Герой России полковник Рустам Сайфуллин. 2023-09-06T06:02 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, вооруженные силы украины, безопасность