https://ria.ru/20230906/mintsifry-1894554896.html
Минцифры изменит процедуру выдачи грантов на IT-разработки
Минцифры изменит процедуру выдачи грантов на IT-разработки - РИА Новости, 06.09.2023
Минцифры изменит процедуру выдачи грантов на IT-разработки
Минцифры России продолжает аудит принятых в 2022-2023 годах решений о выдаче грантов на новые разработки в сфере IT, ведомство планирует изменить процедуру... РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:47
2023-09-06T15:47
2023-09-06T15:47
россия
максут шадаев
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минцифры России продолжает аудит принятых в 2022-2023 годах решений о выдаче грантов на новые разработки в сфере IT, ведомство планирует изменить процедуру выдачи и сделать ее более прозрачной, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев. В июле Минцифры приостановило выдачу грантов: планировалось обновить состав органов принятия решений и пула экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах. Изначально планировалось возобновить выдачу с 1 сентября. "Продолжается аудит. … Ну пока не закончим, не будем (возобновлять выдачу грантов - ред.). Потому что мы - уже очевидно - будем менять процедуру. Мы нашли возможность сделать ее более совершенной и минимизировать любые такие возможности… просто больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности", - сказал Шадаев. Как отметил министр, процедуру планируется завершить к концу сентября или середине октября, нарушений никаких не найдено. "Мы разбираем процесс, раскладываем, понимаем, где есть какие неоптимальные этапы, шаги, где нам надо что сделать, чтобы это было еще более прозрачно, конкурентно, где исключить возможность какого-то влияния, условно, одного человека, одного эксперта на процедуры", - сказал он. По словам Шадаева, сейчас идет обсуждение того, как надо перестроить процедуру. "Поэтому будем менять нормативку под это. … Никаких дедлайнов нет. И нас, честно говоря, особенно ничего в этой ситуации не держит", - добавил министр.
https://ria.ru/20230823/abiturienty-1891759756.html
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россия, максут шадаев
Минцифры изменит процедуру выдачи грантов на IT-разработки
Шадаев: Минцифры сделает процедуру выдачи грантов на IT-разработки прозрачнее
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Минцифры России продолжает аудит принятых в 2022-2023 годах решений о выдаче грантов на новые разработки в сфере IT, ведомство планирует изменить процедуру выдачи и сделать ее более прозрачной, заявил журналистам глава министерства Максут Шадаев.
В июле Минцифры приостановило выдачу грантов: планировалось обновить состав органов принятия решений и пула экспертов, участвующих в оценке поступающих заявок, а также провести аудит принятых решений о выдаче грантов в 2022-2023 годах. Изначально планировалось возобновить выдачу с 1 сентября.
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"Продолжается аудит. … Ну пока не закончим, не будем (возобновлять выдачу грантов - ред.). Потому что мы - уже очевидно - будем менять процедуру. Мы нашли возможность сделать ее более совершенной и минимизировать любые такие возможности… просто больше объем участия, меньше нагрузки, больше прозрачности", - сказал Шадаев.
Как отметил министр, процедуру планируется завершить к концу сентября или середине октября, нарушений никаких не найдено.
"Мы разбираем процесс, раскладываем, понимаем, где есть какие неоптимальные этапы, шаги, где нам надо что сделать, чтобы это было еще более прозрачно, конкурентно, где исключить возможность какого-то влияния, условно, одного человека, одного эксперта на процедуры", - сказал он.
По словам Шадаева, сейчас идет обсуждение того, как надо перестроить процедуру. "Поэтому будем менять нормативку под это. … Никаких дедлайнов нет. И нас, честно говоря, особенно ничего в этой ситуации не держит", - добавил министр.
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