https://ria.ru/20230906/ministr-1894551905.html
Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС
Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС - РИА Новости, 06.09.2023
Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС
Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью радиостанции LBC перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T15:36
2023-09-06T15:36
2023-09-06T16:45
в мире
великобритания
грант шаппс
бен уоллес
риши сунак
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый министр обороны Великобритании Грант Шаппс в интервью радиостанции LBC перепутал военно-морские силы страны с военно-воздушными.Говоря об авианосцах, он отметил, что они "крупнейшие, которые когда-либо были у Королевских ВВС". В сообщении радиостанции отмечается, что это неверное заявление, поскольку эти корабли эксплуатируют ВМС.В прошлый четверг глава британского Минобороны Бен Уоллес направил премьер-министру Риши Сунаку прошение об отставке после четырех лет пребывания на посту. На его должность назначили главу Минэнерго Гранта Шаппса. Позднее новый министр заявил, что ему необязательно иметь военный опыт для успешного руководства оборонным ведомством.
https://ria.ru/20230831/velikobritaniya-1893498554.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, грант шаппс, бен уоллес, риши сунак
В мире, Великобритания, Грант Шаппс, Бен Уоллес, Риши Сунак
Новый министр обороны Британии перепутал ВМС с ВВС
LBC: министр обороны Британии перепутал военно-морские силы с военно-воздушными