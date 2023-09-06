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В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН - РИА Новости, 06.09.2023
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14:01 06.09.2023 (обновлено: 14:04 06.09.2023)
https://ria.ru/20230906/memorandum-1894518992.html
В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН
В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН - РИА Новости, 06.09.2023
В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН
Обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T14:01
2023-09-06T14:04
россия
москва
турция
владимир путин
антониу гутерреш
оон
россельхозбанк
swift
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено, заявили в среду в российском МИД. "Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ооновцев по обеспечению реализации меморандума Россия-ООН, поскольку (генсек организации) Антониу Гутерреш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено",- говорится в комментарии на сайте ведомства. Но представители ООН все еще находятся в совместном координационном центре в Стамбуле, не имея на то мандата ввиду прекращения черноморской инициативы, указали в МИД. "В связи с этим Россия вновь подтверждает принципиальную позицию, которую 4 сентября четко озвучил президент Владимир Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", - подчеркивается в комментарии. "Со своей стороны Россия продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, что будет способствовать стабилизации мировых цен и улучшению их общей доступности. Не прекращаем также усилий по безвозмездной передаче нашей продукции нуждающимся", - указали в министерстве. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
https://ria.ru/20230906/moskalkova-1894449097.html
https://ria.ru/20230905/sdelka-1894298969.html
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россия, москва, турция, владимир путин, антониу гутерреш, оон, россельхозбанк, swift, в мире
Россия, Москва, Турция, Владимир Путин, Антониу Гутерреш, ООН, Россельхозбанк, SWIFT, В мире
В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН

МИД: обеспечение реализации меморандума Россия — ООН приостановлено

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено, заявили в среду в российском МИД.
"Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ооновцев по обеспечению реализации меморандума Россия-ООН, поскольку (генсек организации) Антониу Гутерреш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено",- говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Но представители ООН все еще находятся в совместном координационном центре в Стамбуле, не имея на то мандата ввиду прекращения черноморской инициативы, указали в МИД.
"В связи с этим Россия вновь подтверждает принципиальную позицию, которую 4 сентября четко озвучил президент Владимир Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", - подчеркивается в комментарии.
"Со своей стороны Россия продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, что будет способствовать стабилизации мировых цен и улучшению их общей доступности. Не прекращаем также усилий по безвозмездной передаче нашей продукции нуждающимся", - указали в министерстве.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
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После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.
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