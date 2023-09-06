В МИД рассказали о ситуации с меморандумом Россия — ООН
МИД: обеспечение реализации меморандума Россия — ООН приостановлено
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Обеспечение реализации меморандума Россия-ООН, предусматривавшего разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, фактически приостановлено, даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено, заявили в среду в российском МИД.
"Остается открытым вопрос и о дальнейших планах ооновцев по обеспечению реализации меморандума Россия-ООН, поскольку (генсек организации) Антониу Гутерреш заверил об отсутствии намерений выходить из договоренности. Однако в настоящее время соответствующая деятельность фактически приостановлена: у курирующей договоренности генсекретаря ЮНКТАД Ребекки Гринспан еще с июля есть приглашение приехать в Москву для проведения очередного раунда консультаций, но в настоящее время даже направление регулярных отчетов о проделанной работе было прекращено",- говорится в комментарии на сайте ведомства.
Но представители ООН все еще находятся в совместном координационном центре в Стамбуле, не имея на то мандата ввиду прекращения черноморской инициативы, указали в МИД.
"В связи с этим Россия вновь подтверждает принципиальную позицию, которую 4 сентября четко озвучил президент Владимир Путин, – мы будем готовы рассмотреть возможность реанимирования черноморской инициативы, но только после полного выполнения требований по снятию санкционного статуса с российских компаний, занятых в сфере сельхозпродукции и удобрений. Очевидно, что пока перспективы соответствующих шагов со стороны западных стран не просматриваются, а в Киеве и вовсе заявляют о том, что будут продолжать добиваться ужесточения санкций против России, нимало не заботясь о нуждах стран Глобального Юга в зерне и удобрениях, а также о продовольственной безопасности в целом", - подчеркивается в комментарии.
"Со своей стороны Россия продолжит экспортировать отечественные продовольствие и удобрения, что будет способствовать стабилизации мировых цен и улучшению их общей доступности. Не прекращаем также усилий по безвозмездной передаче нашей продукции нуждающимся", - указали в министерстве.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ.
РФ будет готова реанимировать зерновую сделку и сделает это сразу, как только будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил в понедельник Путин. Президент РФ отметил, что со своей стороны Россия, несмотря на все препоны, намерена продолжать экспортировать продовольствие и удобрения, способствовать стабилизации цен и улучшению ситуации в мировой сельхозотрасли.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти - Одесса" и ряд других мер. Как неоднократно отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.