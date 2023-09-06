https://ria.ru/20230906/meditsina-1894548281.html

Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье

Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2023

Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье

Оренбуржье станет модельной площадкой для реализации проекта по превентивной медицине, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 06.09.2023

2023-09-06T16:27

2023-09-06T16:27

2023-09-06T16:27

оренбургская область

оренбургская область

денис паслер

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оренбуржье станет модельной площадкой для реализации проекта по превентивной медицине, сообщает пресс-служба правительства области. Вице-губернатор по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала подготовке к реализации проекта на V Форуме социальных инноваций регионов в ходе стратегической сессии "Глобальные тенденции в сохранении здорового общества". Она подчеркнула, что на сегодняшний день приоритетной задачей властей является создание инфраструктуры здоровья. Это и доступная спортивная инфраструктура, и салютогенный дизайн городов. Все это способствует снижению уровня стресса и асоциального поведения, потребления алкоголя. "В Оренбургской области это направление является приоритетным в работе губернатора Дениса Паслера: создается массовая инфраструктура площадок ГТО, поля для игровых видов спорта, а набережная реки Урал в столице региона стала для жителей любимой локацией для прогулок и занятий спортом", – отметила Савинова. По информации пресс-службы, технологиям превентивной медицины и активного долголетия была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Оренбурге в апреле текущего года. Она объединила более трех тысяч медицинских специалистов из 23 стран, 58 регионов РФ, восьми федеральных НИИ. В подобной коллаборации обсуждение вопросов проходило впервые. Кроме того, в июне состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Совете Федерации, где Оренбургской области предложили выступить в качестве пилотного региона по внедрению превентивной медицины. "При методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины область готова выступить в качестве модельной площадки для реализации проекта на трех уровнях: популяционной, профилактической и превентивной медицины", – добавила Савинова. Как отметили в пресс-службе, популяционная стратегия позволит сформировать у населения знания о рисках неинфекционных заболеваний. Инфраструктура здоровых городов и предприятий повысит уровень корпоративного и общественного здоровья, а превентивная медицина определит методы и алгоритмы предупреждения и преодоления риска развития конкретных заболеваний для каждого. В регионе определены шесть базовых медицинских организаций, необходимые помещения и специалисты для начала работы. В сентябре 30 врачей приступают к обучению на базе ведущих образовательных учреждений в области превентивной медицины.

https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html

https://ria.ru/20230811/fap-1889631727.html

оренбургская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, денис паслер