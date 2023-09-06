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Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2023
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Оренбургская область
Оренбургская область
 
16:27 06.09.2023
https://ria.ru/20230906/meditsina-1894548281.html
Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье
Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье - РИА Новости, 06.09.2023
Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье
Оренбуржье станет модельной площадкой для реализации проекта по превентивной медицине, сообщает пресс-служба правительства области. РИА Новости, 06.09.2023
2023-09-06T16:27
2023-09-06T16:27
оренбургская область
оренбургская область
денис паслер
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оренбуржье станет модельной площадкой для реализации проекта по превентивной медицине, сообщает пресс-служба правительства области. Вице-губернатор по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала подготовке к реализации проекта на V Форуме социальных инноваций регионов в ходе стратегической сессии "Глобальные тенденции в сохранении здорового общества". Она подчеркнула, что на сегодняшний день приоритетной задачей властей является создание инфраструктуры здоровья. Это и доступная спортивная инфраструктура, и салютогенный дизайн городов. Все это способствует снижению уровня стресса и асоциального поведения, потребления алкоголя. "В Оренбургской области это направление является приоритетным в работе губернатора Дениса Паслера: создается массовая инфраструктура площадок ГТО, поля для игровых видов спорта, а набережная реки Урал в столице региона стала для жителей любимой локацией для прогулок и занятий спортом", – отметила Савинова. По информации пресс-службы, технологиям превентивной медицины и активного долголетия была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Оренбурге в апреле текущего года. Она объединила более трех тысяч медицинских специалистов из 23 стран, 58 регионов РФ, восьми федеральных НИИ. В подобной коллаборации обсуждение вопросов проходило впервые. Кроме того, в июне состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Совете Федерации, где Оренбургской области предложили выступить в качестве пилотного региона по внедрению превентивной медицины. "При методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины область готова выступить в качестве модельной площадки для реализации проекта на трех уровнях: популяционной, профилактической и превентивной медицины", – добавила Савинова. Как отметили в пресс-службе, популяционная стратегия позволит сформировать у населения знания о рисках неинфекционных заболеваний. Инфраструктура здоровых городов и предприятий повысит уровень корпоративного и общественного здоровья, а превентивная медицина определит методы и алгоритмы предупреждения и преодоления риска развития конкретных заболеваний для каждого. В регионе определены шесть базовых медицинских организаций, необходимые помещения и специалисты для начала работы. В сентябре 30 врачей приступают к обучению на базе ведущих образовательных учреждений в области превентивной медицины.
https://ria.ru/20230816/orenburzhe-1890367632.html
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оренбургская область, денис паслер
Оренбургская область, Оренбургская область, Денис Паслер

Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье

© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской областиПроект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье
Проект по превентивной медицине реализуют в Оренбуржье - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Оренбургской области
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Оренбуржье станет модельной площадкой для реализации проекта по превентивной медицине, сообщает пресс-служба правительства области.
Вице-губернатор по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова рассказала подготовке к реализации проекта на V Форуме социальных инноваций регионов в ходе стратегической сессии "Глобальные тенденции в сохранении здорового общества".
Она подчеркнула, что на сегодняшний день приоритетной задачей властей является создание инфраструктуры здоровья. Это и доступная спортивная инфраструктура, и салютогенный дизайн городов. Все это способствует снижению уровня стресса и асоциального поведения, потребления алкоголя.
"В Оренбургской области это направление является приоритетным в работе губернатора Дениса Паслера: создается массовая инфраструктура площадок ГТО, поля для игровых видов спорта, а набережная реки Урал в столице региона стала для жителей любимой локацией для прогулок и занятий спортом", – отметила Савинова.
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По информации пресс-службы, технологиям превентивной медицины и активного долголетия была посвящена научно-практическая конференция, которая прошла в Оренбурге в апреле текущего года. Она объединила более трех тысяч медицинских специалистов из 23 стран, 58 регионов РФ, восьми федеральных НИИ. В подобной коллаборации обсуждение вопросов проходило впервые. Кроме того, в июне состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Совете Федерации, где Оренбургской области предложили выступить в качестве пилотного региона по внедрению превентивной медицины.
«
"При методической поддержке Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины область готова выступить в качестве модельной площадки для реализации проекта на трех уровнях: популяционной, профилактической и превентивной медицины", – добавила Савинова.
Как отметили в пресс-службе, популяционная стратегия позволит сформировать у населения знания о рисках неинфекционных заболеваний. Инфраструктура здоровых городов и предприятий повысит уровень корпоративного и общественного здоровья, а превентивная медицина определит методы и алгоритмы предупреждения и преодоления риска развития конкретных заболеваний для каждого.
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В регионе определены шесть базовых медицинских организаций, необходимые помещения и специалисты для начала работы. В сентябре 30 врачей приступают к обучению на базе ведущих образовательных учреждений в области превентивной медицины.
 
Оренбургская областьОренбургская областьДенис Паслер
 
 
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